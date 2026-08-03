Llevan adelante actividades destinadas a promover, proteger y apoyar la lactancia humana

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia, que se conmemora del 1 al 7 de agosto, el Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Salud y de la Dirección de Jurisdicción de Maternidad e Infancia, llevará adelante una agenda de actividades destinada a promover, proteger y apoyar la lactancia humana.

La edición 2026 se desarrolla bajo el lema «Lactancia para un comienzo sostenible en la vida: fortalezcamos lo que funciona», una consigna que invita a consolidar las políticas, estrategias y redes de apoyo que favorecen una lactancia informada, protegida y acompañada.

Durante toda la semana se desarrollarán diversas propuestas en hospitales provinciales orientadas a informar, sensibilizar y generar espacios de acompañamiento para la comunidad.

Como parte de la agenda, la Dirección de Jurisdicción de Maternidad e Infancia realizó el pasado 31 de julio una capacitación virtual destinada a equipos de salud de toda la provincia sobre crononutrición y lactancia humana, un campo de estudio que analiza cómo la composición de la leche humana varía naturalmente a lo largo del día y de la noche para responder a las necesidades del bebé en cada momento.

La evidencia científica demuestra que estas variaciones favorecen el desarrollo de los ritmos biológicos, contribuyen a la organización de los ciclos de sueño y vigilia y acompañan los procesos de crecimiento y maduración. La capacitación tuvo como objetivo actualizar conocimientos y fortalecer las herramientas de los equipos de salud para acompañar a las familias en todos los niveles del sistema sanitario.

En paralelo, la Dirección de Jurisdicción de Maternidad e Infancia participa de la Encuesta Nacional de Lactancia (ENaLac) 2026, un relevamiento que permitirá conocer las prácticas actuales de alimentación durante la primera infancia en todo el país.

Los resultados constituirán un insumo estratégico para fortalecer las políticas públicas orientadas a promover la lactancia humana, identificar desafíos, reducir desigualdades y mejorar las estrategias de acompañamiento a las familias en todo el territorio provincial.

La Semana Mundial de la Lactancia representa una oportunidad para renovar el compromiso con una práctica que mejora la salud presente y futura de niñas, niños y personas que amamantan. A través de la capacitación de los equipos de salud, la producción de evidencia y el fortalecimiento de las redes de apoyo, el Ministerio de Salud continúa impulsando acciones que garantizan el acceso a información, acompañamiento y atención de calidad.

La promoción, protección y el apoyo de la lactancia humana forman parte de una estrategia integral de cuidado de la primera infancia y constituyen un eje prioritario para construir comunidades más saludables, equitativas y comprometidas con el bienestar de las familias.