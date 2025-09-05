Llevan adelante Mesas de socialización 2025 de los Proyectos Escolares de Innovación Educativa (PiE)

El Ministerio de Educación, a través de la Unidad Transversal de Coordinación de Actualización Curricular de la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, lleva adelante la transmisión de las Mesas de socialización 2025 de los Proyectos Escolares de Innovación Educativa (PiE), destinadas a promover el intercambio de experiencias entre instituciones educativas de toda la Provincia. La Semana PiE finaliza el viernes 5 de septiembre.

Para conformar las Mesas de socialización de este año, se seleccionaron 95 de los 1879 proyectos que se vienen desarrollando en todo el territorio provincial. En relación a la diversidad de propuestas, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “Las Mesas de socialización nos permiten reconocer el enorme talento y compromiso de nuestras escuelas. Cada proyecto compartido refleja la capacidad de innovar, integrar saberes y construir aprendizajes con sentido. Como lo destaca nuestro gobernador Martín Llaryora, la educación es el camino para potenciar el desarrollo de Córdoba y estas experiencias lo hacen visible con toda su fuerza”.

“Las mesas de socialización nos muestran, día a día, la potencia del trabajo colectivo en las escuelas. Cada experiencia compartida es una oportunidad para repensar nuestras prácticas y reafirmar que la innovación educativa se construye desde la diversidad, la creatividad y el compromiso de toda la comunidad”, destacó la coordinadora de la Unidad Transversal de Coordinación de Actualización Curricular, Alejandra Couly.

Todas las mesas de socialización PiE 2025 quedarán disponibles en el canal oficial de YouTube del Ministerio de Educación. La participación es gratuita, abierta a toda la comunidad educativa y no requiere inscripción previa. En cada mesa se encuentran disponibles los formularios de asistencia y de evaluación.

Este viernes 5 de septiembre, dando cierre al ciclo, se transmitirán las últimas tres mesas de la semana, la primera dedicada a la Formación Docente, la segunda al Desarrollo Sostenible y la tercera a las Ciencias de la computación y Cultura Digital.

Desde el Ministerio de Educación invitamos a la comunidad educativa a acompañarnos el día de mañana y a recorrer el material disponible sobre estas experiencias que inspiran y enriquecen el trabajo de nuestras escuelas. Así mismo, felicitamos a los proyectos compartidos en las mesas 6 y 7 por el entusiasmo, la creatividad y el compromiso puestos en cada propuesta.

Mesa 6: Abordaje de las Ciencias Naturales y Sociales

“Astro aventura-turístico: mini exploradores”, del Centro Educativo Dr. Amadeo sabattini.

“Exploradores del Dique Pichanas”, del Centro Educativo Dr. Ernesto Molinari Romero.

“Ecocreadores”, de la Escuela Especial Enrique González.

“La microbiología aplicada al control de calidad”, del CENMA Aimé Painé, Anexo Alicia.

“El poder de las palabras”, del CENMA La Carlota, sede Huanchilla.

“Menos sal más salud”, del IPET N.°17 Paulo Freire.

“La tecnología en las ciencias naturales -Biobots-”, del Colegio Santa Margarita de Cortona.

“Ecos que desafían el silencio de la historia”, del IPEMyT N.°262 Dr. Belisario Roldán.

“Remedios paliativos del monte”, del CENI Unión Panamericana.

Mesa 7: OLE en todas las lenguas

“La literatura al laboratorio”, del IPEMyT N.°297 Dr. René Favaloro.

“¡Qué vivan las bibliotecas vivas!”, del Centro Educativo Dr. Virgilio Barbalato.

“Step by step: fortaleciendo el Inglés en la escuela”, del Centro Educativo Fray Mamerto Esquiú.

“English for life”, de la Escuela Especial, Nicanor Toledano Gonzalez.

“La editorial infantil: un proyecto de exploradores de libros”, del CENI Padre Diego de Torres.

“Literatura divergente”, del CENPA E.P. 5°A y B.