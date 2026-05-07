Llevaron a cabo conversatorio sobre la importancia de la guía en ámbitos educativos

El Ministerio de Educación de la Provincia llevó a cabo el conversatorio virtual “¿Cómo acompañar y cuidar en las escuelas hoy? La importancia de la guía provincial de intervención en ámbitos educativos”, con la participación de la reconocida especialista Beatriz Greco.

La propuesta formativa se desarrolló en el marco del III Congreso Provincial, IX Municipal, IV Iberoamericano y II Internacional de Gobiernos Locales y Educación, y se inscribe en las políticas AcompañarCba y BienCba, que orientan el trabajo institucional hacia la construcción de entornos escolares basados en el cuidado, la convivencia y la promoción de derechos.

Durante el encuentro, se abordó el uso de la Guía provincial de intervención en protección ante situaciones complejas, una herramienta central para acompañar a docentes, directivos y equipos técnicos en el abordaje de situaciones que atraviesan a las comunidades educativas.

En su exposición, Beatriz Greco destacó el rol de la escuela como espacio de cuidado y construcción de vínculos, señalando que “enseñar también es un modo de decir ‘este es tu lugar, acá te estamos esperando y cuidando’”. Asimismo, subrayó que las instituciones educativas deben sostener tiempos y espacios que prioricen el encuentro humano por sobre las lógicas del consumo.

En una segunda instancia, se profundizó en los procedimientos y orientaciones que establece la normativa provincial, poniendo en valor la corresponsabilidad y el trabajo en red con las comunidades para garantizar el bienestar integral de niñas, niños y jóvenes.

Al respecto, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: “En el marco del camino que venimos impulsando junto al gobernador Martín Llaryora, entendemos que hoy más que nunca la escuela debe ser un espacio de cuidado, acompañamiento y construcción de sentido. Esta guía nos permite fortalecer las intervenciones y poner en el centro el bienestar de nuestros estudiantes, en línea con el Plan de Desarrollo Educativo Provincial”.

Por su parte, la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, remarcó la importancia de la herramienta y señaló que “la guía debe ser una herramienta viva, que permita trabajar en cada territorio y formar parte de los acuerdos escolares de convivencia”.

Con este tipo de iniciativas, el Ministerio de Educación continúa fortaleciendo las políticas de proximidad, brindando herramientas concretas para el acompañamiento de las trayectorias educativas y promoviendo una cultura institucional basada en la escucha, el cuidado y el fortalecimiento del lazo pedagógico.

Se invita a la comunidad educativa a acceder a la Guía de intervención en ámbitos educativos, disponible en:

https://url-shortener.me/LNRV

Para volver a ver el conversatorio:

https://www.youtube.com/watch?v=br7FJyUmj6g