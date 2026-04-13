Llevaron a cabo Exámen Unico para la selección de residentes en Salud

La cartera sanitaria llevó a cabo el Examen Único para la selección de residentes en Salud, en el que se presentaron 1.347 profesionales para concursar el ingreso a especializaciones en 12 disciplinas. Tuvo lugar en las aulas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Córdoba.

Estuvieron presentes colaborando y coordinando la actividad el subsecretario de Discapacidad, Gestión y Formación en Salud, José D’Angelo; el director general de Formación en Salud y Seguridad de Pacientes, Rubén Corrales; la directora de Capacitación y Formación en Salud, Ana Lía Torres; y el secretario de Posgrado, Investigación y Vinculación Tecnológica de la UCC, Ricardo Fernández.

Ya están publicadas las notas y del orden de mérito de las becas de la cartera sanitaria provincial en la página web de la Dirección de Capacitación y Formación en Salud. Vale mencionar que cada institución privada, la Municipalidad de Córdoba y la UNC publica su propio orden de mérito.

Las adjudicaciones de las becas que sean ofrecidas por las instituciones privadas y públicas, se realizarán de manera virtual entre el 14/04 al 16/04, según el cronograma publicado en la página web.

Los profesionales que hayan obtenido 60 puntos (sesenta) o más y no hayan accedido en una primera instancia a la beca y/o Institución de su elección, pueden inscribirse en la readjudicación.

En esta situación, podrán optar por otra especialidad y/o Entidad sin necesidad de rendir un nuevo examen, respetándosele el puntaje obtenido, siempre y cuando los requisitos previos de la especialidad a readjudicar, sean los mismos que la seleccionada en primera instancia.

Se puede acceder al llamado y cronograma completo aquí.

Para consultas: Dirección General de Capacitación y Formación en Salud, Av. Vélez Sarsfield 2311 (área Marrón, oficina 8). Teléfonos (0351) 468-8692 / 468-8602 / 468-8605. Correo electrónico: capacitacionydocencia@cba.gov.ar