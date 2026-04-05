Llevaron a cabo nueva edición del «Recorrido de las 7 Iglesias»

En la mañana del Viernes Santo, se llevó a cabo una nueva edición del Recorrido de las 7 Iglesias por el Parque Nacional Ansenuza.

En esta oportunidad , la caravana comenzó su recorrido desde el Templo San Pantaleón de Seeber, dirigiéndose luego al Templo San Cayetano de Brinkmann.

Desde allí, los peregrinos visitaron las Capillas rurales San Francisco de Asís, San Santiago Apóstol y Santo Domingo de Colonia Milessi.

Finalmente, los peregrinos visitaron la Iglesia San Pedro Apóstol de Colonia San Pedro y la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Colonia Vignaud, donde los recibió el Padre Daniel Maini, dando cierre al sendero.

Una gran cantidad de gente participó del recorrido que contó con el acompañamiento de autoridades municipales de Brinkmann, Seeber, Colonia Vignaud y Colonia San Pedro.

Agradecemos a las comunidades Parroquiales de Brinkmann, Colonia Vignaud, Seeber y San Pedro. Y especialmente a las familias Marchiaro y Beltramino y a la comunidad de Club y Cooperativa La Flor por abrir sus capillas y atender a los peregrinos.