Llevaron adelante Taller de diseño de Políticas Públicas para Gobiernos Locales

El Gobierno de la Provincia de Córdoba llevó adelante el taller de diseño de políticas públicas para gobiernos locales “INNOVAR LO LOCAL”, una jornada de trabajo intensiva destinada a intendentes, jefes y jefas comunales, secretarios y equipos técnicos municipales.

La iniciativa se enmarca en el tercer compromiso asumido por la Provincia ante la Open Government Partnership, dentro del II Plan de Acción de Gobierno Abierto, con el propósito de extender esta agenda a nivel local y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales y comunales.

El objetivo busca promover una gestión más eficiente, innovadora y basada en los principios del Gobierno Abierto, el encuentro convocó a 16 jefes de gobierno locales, junto a 46 funcionarios y agentes municipales y comunales de 10 departamentos del interior provincial.

La apertura de la jornada se desarrolló en el Espacio Osvaldo Pol del campus de la Universidad Católica de Córdoba, encabezada por el secretario de Gobierno Abierto del Ministerio de Gobierno, Gabriel Roberi, junto a autoridades de la Universidad Católica de Córdoba (UCC): la decana de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales Mónica Cingolani, y la directora ejecutiva del Instituto Federal de Gobierno, Griselda Ibaña, quien además coordinó la actividad. trabajo.

En sus palabras, Roberi reconoció los desafíos que enfrentan los jefes de gobierno y sus equipos técnicos y expresó: “Los municipios y comunas tienen que innovar, buscar respuestas diferentes a los problemas de siempre, porque la realidad está cambiando. La transparencia es un valor de ética pública que no queda solo en una plataforma política, ahí es cuando el taller se convierte en una forma de gestionar y permite tener políticas públicas más robustas, que se sostengan con el tiempo.”

Durante la jornada, los participantes trabajaron en grupos en el diseño de propuestas concretas, incorporando herramientas y metodologías para la elaboración de políticas públicas innovadoras.

Además, se compartieron dos experiencias locales destacadas en el marco del programa de buenas prácticas locales del IPCAM. Por un lado, el municipio de Oncativo presentó su desarrollo de mapas interactivos de infraestructura georreferenciada, una herramienta que permite optimizar la planificación urbana y facilitar el acceso a la información pública.

Por otra parte, la localidad de Idiazábal expuso su innovador sistema de lombrifiltro para la recuperación de aguas domiciliarias, una iniciativa pionera en el país que permite reutilizar aguas residuales, fortalecer la resiliencia hídrica y contribuir al cuidado ambiental. El trabajo de los participantes estuvo acompañado y asistido por alumnos de la universidad que colaboraron activamente en la producción.

Para el cierre de la actividad los equipos compartieron las propuestas elaboradas a lo largo de la jornada. Las ideas presentadas versaron sobre planes de ordenamiento territorial intermunicipal, herramientas para agilizar la atención ciudadana, además de plataformas para eficientizar el control administrativo de los actos públicos.

En sus exposiciones, los participantes destacaron la importancia de este espacio de formación que contribuye a la profesionalización del trabajo en las administraciones municipales y comunales.

Así lo expresó el intendente de Ucacha, Ariel Moreyra, que dijo: “Es interesante escuchar las diferentes propuestas de intendentes de diversas zonas de la provincia. Tratar de mejorar los procesos dentro de lo que es la estructura de la municipalidad es lo que nos va a permitir optimizar recursos y que seamos mucho más eficientes de lo que podemos llegar a ser en cada uno de los procesos en nuestra localidad”.

Por su parte, el intendente de Las Varillas, Mauro Daniele, valoró la oportunidad de trabajo junto a otros funcionarios municipales y comentó: “Agradecemos la posibilidad de ser parte de este encuentro donde contamos testimonios y buscamos herramientas para poder resolver en nuestra ciudad. Es una muy buena iniciativa porque se ocupa desde pequeñas comunas a grandes ciudades para la resolución de la problemática que tenemos en cada uno de nuestros municipios”.

Las localidades representadas en este taller fueron: Agua de Oro; Altos De Chipión; Brinkmann; Charbonier; Charras; Colonia Caroya; Diego de Rojas; Estancia Vieja; Etruria; General Cabrera; Idiazábal; La Calera; Las Varillas; Melo; Noetinger; Obispo Trejo; Oncativo; San Marcos Sierra; Santa Eufemia; Tránsito; Ucacha; Villa Del Rosario.