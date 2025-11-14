LOM: Inscripciones abiertas para el ciclo lectivo 2026, hasta el 22 de noviembre

El ministerio de Educación, a través de la la Dirección General de Carrera Docente, Titulación y Certificaciones informa que hasta el 22 de noviembre estarán publicadas en la plataforma CiDi las Listas de Orden de Mérito Provisorias (LOM) correspondientes al ciclo lectivo 2026, para Titularidades, Interinatos y Suplencias en los Niveles Inicial y Primario.

Estas listas surgen de la valoración de títulos y antecedentes de los aspirantes inscriptos en la convocatoria realizada entre el 2 y el 23 de junio de 2025, extendiéndose hasta el 30 de junio.

Durante el período de publicación, podrán consultarse las LOM correspondientes a Cargos de ingreso a la docencia en carácter Titular, Suplente o Interino, Primer y Segundo Cargo, Traslados Internos y Traslados Comunes.

Los interesados podrán visualizar los antecedentes valorados y/o rechazados, y realizar consultas o reclamos exclusivamente a través de CiDi – Junta de Clasificación Primaria – Gestionar Reclamos.

Vencido el plazo de exposición y no habiéndose presentado reclamos, las valoraciones efectuadas se considerarán firmes y las listas de orden de mérito quedarán aceptadas, según lo establece el Decreto 3999/67 – Capítulo IV – Ingreso a la Carrera Docente.

Para más información, consultar:

https://www.cba.gov.ar/junta-de-clasificacion-primaria