Los jóvenes ya disfrutan de la Primavera 2026

A la espera de la actividad final, este lunes 21 de septiembre, celebratoria del Día de la Primavera, los jóvenes Brinkmanenses disfrutaron de intensas jornadas con diferentes consignas alegóricas.

Las actividades comenzaron el viernes en el Parque Central, con la tradicional Búsqueda del Tesoro, donde estudiantes del Ciclo Básico y del Ciclo Orientado recorrieron distintos sectores de la ciudad en busca de las pistas que los llevaron a descubrir el gran tesoro, sumando los primeros puntos para sus equipos.

Este sábado, la propuesta continuó en el Camping Municipal, con juegos, desafíos, recreación y aventura, donde los jóvenes siguieron sumando puntos y compartiendo una jornada al aire libre.

La Estudiantina continuará este domingo en el Parque de la Amistad, con un gran Sunset junto a Morocco, además de actividades recreativas para disfrutar junto a amigos y familias.

El cierre de esta edición será el este lunes en el Parque Central, con la presentación de los tradicionales sketch, poniendo el broche final a una nueva Estudiantina que tiene a los jóvenes como grandes protagonistas.