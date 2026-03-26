Luis Gerchunof brindó su testimonio a través del Documental «La Casa de los Libros Perdidos»

En el marco de las actividades de conmemoración de los 50 años del Golpe Cívico Militar, el pasado viernes se proyectó «La Casa de los Libros Perdidos», con la presencia de Luis Gerchunoff, uno de los protagonistas de la historia que cuenta la película.

Luego de la proyección, Gerchunoff dialogó con los estudiantes de nivel secundario presentes sobre lo vivenciado durante la época y puso en valor la importancia de la democracia que permite la libertad de expresión y el respeto por los derechos humanos.

En el Teatrillo Municipal, se expusieron las fotos de las personas desaparecidas de nuestro Departamento San Justo.

Asimismo, desde el Archivo Histórico Municipal le fue entregado a Luis Gerchunoff un conjunto de documentos que registran la labor de su padre (Salomón Gerchunoff) en Brinkmann, durante lo que se conoció como «la resistencia de las comunas» durante la Intervención Federal de 1960 a nuestra Provincia, en defensa de sus autonomías.