Lunes 15 acreditan el pago a beneficiarias del cuarto mes de Licencia por Maternidad

La Secretaría de la Mujer, del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la Provincia, informa que este lunes 15 de diciembre se acredita el pago correspondiente a noviembre a las beneficiarias del Cuarto Mes de Licencia por Maternidad.

Esta iniciativa del Gobierno de Córdoba fortalece el vínculo de las madres con sus bebés, propendiendo a la integración familiar.

El monto que percibirán las 157 beneficiarias es de la suma de dos (2) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Esto es hasta $644.000, lo que significó una inversión para el Gobierno de Córdoba en el mes de noviembre de $100.418.980,39

Para quienes al inscribirse declararon cobrar en el Banco de Córdoba, el pago se acreditará durante las 24 horas hábiles. En tanto, para quienes declararon percibir el pago en bancos privados, el impacto de la acreditación puede tardar entre 48 y 72 horas.

Cuarto Mes de Licencia por Maternidad

Este subsidio se otorga conforme a la Ley Provincial N° 10.342; consiste en la extensión –a cargo del Gobierno de Córdoba- de la licencia ordinaria por maternidad contemplada en la legislación vigente, por un período de un mes a contar desde la finalización de dicha licencia, a trabajadoras en relación de dependencia del sector privado y personal de casas particulares.

El trámite de carga de documentación debe hacerse a través de CiDi nivel 2, dentro de los 30 días del nacimiento de la/el bebé y hasta el último día de la licencia ordinaria otorgada.