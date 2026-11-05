Lunes 9: La Vigilia Joven reunirá a peregrinos de todo el mundo

En la víspera de la misa del Papa León XIV en Córdoba, la Vigilia Joven reunirá a peregrinos de todo el mundo.

Desde la apertura de FAdeA a las 18:00 horas del lunes 9 de noviembre, artistas de la música popular, folclore, expresiones corales y religiosas interpretarán en escena hasta la madrugada, a la espera de la llegada del Santo Padre.

Jairo y Jorge Rojas serán los artistas destacados de una noche única. La grilla se completa con José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

Quienes deseen participar de este momento pueden pasar la noche en el lugar. Se recomienda concurrir con mochila de hasta 15 litros, bolsa de dormir o aislante (no se admite acampe con carpas), reposera, comida, agua, protector solar, repelente, gorro, paraguas plegable y abrigo. Más información en la página web www.elpapaencordoba.com.ar

*Vigilia federal*

Entre las 18:00 y las 22:00 horas del lunes 9, en las pantallas gigantes ubicadas en el predio de FAdeA se proyectarán imágenes de diversos grupos juveniles de todo el país que se encuentran reunidos a la espera del mensaje del Sumo Pontífice.

Esta iniciativa busca que cada comunidad participe de forma presencial o a la distancia, haciendo de este momento un encuentro federal, en donde cada rincón de la Argentina se sienta parte de este hecho histórico.

*Espacios para reflexionar y reconciliar*

Durante la Vigilia, peregrinos y peregrinas que vayan llegando contarán dos puntos de atención y contención pastoral:

• Espacios de Escucha Pastoral: se brindará un momento de diálogo fraterno, desahogo y contención a quienes lo necesiten.

• Sacramento de la Reconciliación (Confesiones): Sacerdotes, religiosas y religiosos estarán disponibles para administrar el sacramento del perdón