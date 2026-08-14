Manuel Calvo: «Promover la adopción de IA, y generar nuevas oportunidades de innovación»

El Jefe de Gabinete de la Provincia, Manuel Calvo, participó de la segunda y última jornada de U.S. AI Week Córdoba, el encuentro que reúne en el Centro Cultural Córdoba a especialistas internacionales, empresas, emprendedores, universidades y organismos públicos para promover la adopción de inteligencia artificial y generar nuevas oportunidades de innovación.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por el Gobierno de los Estados Unidos, Carnegie Mellon University y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, y tiene como objetivo fortalecer la vinculación entre el sector público, el ámbito privado y la academia para avanzar en el desarrollo y la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial.

Durante su intervención, el Jefe de Gabinete destacó el rol de Córdoba en la construcción de un entorno favorable para la inversión, la innovación y el crecimiento del sector productivo.

“Córdoba es una provincia con una matriz productiva muy diversa, en la cual la articulación público-privada es una verdadera política de Estado. Trabajamos de manera permanente para generar el ecosistema indicado para que haya oportunidades de crecimiento en nuestra provincia”, sostuvo Manuel Calvo.

En ese sentido, remarcó la importancia de que los distintos niveles del Estado trabajen junto al sector privado ante las transformaciones que plantea la incorporación de nuevas tecnologías.

“Estamos viendo una transformación muy importante a nivel mundial con la irrupción de la inteligencia artificial. Los Estados y las empresas debemos trabajar en conjunto para que esa transformación sea lo más beneficiosa posible para nuestros habitantes”, afirmó el Jefe de Gabinete.

Calvo también puso en valor el entramado educativo, productivo y emprendedor de Córdoba como uno de los principales activos para afrontar los desafíos que presenta la economía del conocimiento. En particular, destacó la presencia de universidades públicas y privadas de reconocimiento nacional e internacional y su articulación con empresas e instituciones.

La Provincia lleva adelante distintas políticas destinadas a favorecer las inversiones y promover la generación de empleo genuino, con el objetivo de acompañar al sector productivo y facilitar la incorporación de nuevas herramientas y tecnologías.

Al respecto, destacó la decisión del Gobierno provincial de acompañar ese proceso y considerar a las nuevas tecnologías como una oportunidad para el desarrollo.

“Sabemos que la inteligencia artificial es parte de la solución, no parte del problema, y que debemos adaptarnos para llevar adelante las actividades que vienen en el futuro.

Desde el Gobierno provincial asumimos el compromiso de seguir trabajando para generar oportunidades de negocios, aprendizaje y empleo en Córdoba”, expresó.

Finalmente, el Jefe de Gabinete agradeció al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a la Embajada de Estados Unidos en Argentina y a Carnegie Mellon University por haber elegido a Córdoba como sede de la segunda edición del encuentro, luego de la experiencia realizada el año pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, ratificó la voluntad de la Provincia de profundizar estos vínculos y generar nuevos espacios de cooperación e intercambio entre el sector público, las empresas y las instituciones educativas.

“Queremos que este sea el puntapié inicial para nuevas actividades e intercambios que nos permitan seguir trabajando juntos, con el uso de la tecnología y la articulación entre el Estado, el sector privado y la academia, para generar nuevas oportunidades para todos los cordobeses y los argentinos”, concluyó.