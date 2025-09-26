Manuel Calvo recibió al embajador de Panamá en Argentina

El *ministro de Gobierno* de Córdoba, *Manuel Calvo*, recibió en su despacho del Centro Cívico al *embajador* extraordinario y plenipotenciario *de Panamá en Argentina, Juan Luis Correa Esquivel.*

Durante el encuentro se abordaron *temas de interés común y proyectos futuros* de colaboración *en materia comercial, empresarial, turística y cultural.*

La reunión permitió a los funcionarios dialogar sobre las relaciones bilaterales y explorar oportunidades de cooperación entre Córdoba y Panamá en distintos ámbitos, fortaleciendo los lazos institucionales y promoviendo iniciativas conjuntas que beneficien a ambas partes.

Otro punto de diálogo giró en torno al “Hub de las Américas”, como se denomina al importante centro de conexión aérea que opera en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá.

*Acerca del embajador panameño*

Juan Luis Correa Esquivel cuenta con una amplia trayectoria en el sector privado y en medios de comunicación, habiendo ocupado cargos como vicepresidente Ejecutivo y gerente general en Ensegundos.com.

Fue también vicepresidente Corporativo del Grupo WISA y Gerente General y CEO de importantes medios panameños, como La Prensa y La Estrella de Panamá. Además, ha sido miembro y presidente de diversas organizaciones de prensa y periodismo, incluyendo la Sociedad Interamericana de Prensa y el Consejo Nacional de Periodismo de Panamá.