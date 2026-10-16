Mesa de coordinación de la visita del Papa León XIV avanza en la organización del acontecimiento

La Mesa General de coordinación de la visita del Papa León XIV a Córdoba mantuvo una nueva reunión para avanzar en la organización del acontecimiento que tendrá lugar el próximo 10 de noviembre y convocará a miles de fieles de Córdoba, de distintos puntos del país y de países vecinos.

El encuentro reunió a representantes del Gobierno provincial, la Municipalidad de Córdoba, la Iglesia y fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, que trabajan de manera articulada para coordinar las acciones necesarias para la llegada del Santo Padre.

La organización se estructura a través de once mesas temáticas, integradas por equipos especializados en distintas áreas, que trabajan de manera coordinada bajo la articulación de la Mesa General. Esta modalidad permite avanzar en la planificación de los distintos aspectos de la visita y realizar un seguimiento de las tareas previstas.

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, destacó la importancia del trabajo conjunto y el compromiso de las instituciones involucradas. “Estamos trabajando para que la visita del Papa sea una experiencia histórica para Córdoba. Esto requiere mucha organización, responsabilidad y, sobre todo, la capacidad de trabajar juntos, dejando de lado las diferencias. La visita no es de un gobierno ni de un sector político: es de todos los cordobeses”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que la articulación entre la Provincia, el municipio, la Iglesia, el Gobierno nacional y las distintas fuerzas de seguridad resulta fundamental para garantizar una recepción organizada y una experiencia segura para quienes lleguen a la provincia.

En la ocasión, el Padre Juan Martínez llevó adelante una oración por la salud del Papa León XIV.

En ese sentido, Siciliano expresó: “Lo más importante es la salud de nuestro Santo Padre y que se recupere. Mientras tanto, seguimos trabajando en la agenda planteada para que el día 10 de noviembre, para que el Papa y todos los fieles que vengan a Córdoba puedan vivir la mejor experiencia posible en nuestra Provincia”.

Cabe destacar que la planificación contempla tanto los aspectos operativos y logísticos como las condiciones necesarias para acompañar la movilización de los peregrinos.

La visita de León XIV representa un acontecimiento de especial relevancia para Córdoba, que será la única ciudad del interior del país incluida en su recorrido por la Argentina. Por eso, los equipos de trabajo continúan avanzando de manera coordinada, con el objetivo de que la provincia esté preparada para recibir al Santo Padre y a quienes quieran participar de esta jornada histórica.