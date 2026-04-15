Ministerio de Bioagroindustria: Presentaron nuevo Registro Oficial Lechero

El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Bioagroindustria, presentó el nuevo Registro Oficial Lechero (ROL), una plataforma digital destinada a registrar y sistematizar la información de los establecimientos productivos del sector lácteo.

La herramienta está dirigida a productores, técnicos y distintos actores de la cadena lechera, y permitirá centralizar información clave del sector en un único sistema.

El ROL, desarrollado por la Provincia a través de la Secretaría de Ganadería, posibilita registrar, validar y actualizar datos vinculados a productores, establecimientos y volúmenes de producción, consolidando información que hasta ahora se encontraba dispersa.

Durante la presentación realizada en Ucacha, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, destacó la importancia de contar con herramientas que acompañen el desarrollo de una de las actividades productivas centrales de la provincia.

“La lechería es una de las actividades más importantes de Córdoba. Desde el Gobierno provincial trabajamos para preservarla, acompañar y potenciar su desarrollo; por eso ponemos a disposición nuevas herramientas que contribuyen a mejorar la toma de decisiones y fortalecer al sector”, señaló el funcionario.

La implementación de esta plataforma representa un paso en el proceso de digitalización y modernización de la gestión lechera provincial, ya que permitirá agilizar trámites, mejorar la trazabilidad sanitaria y productiva, y fortalecer la planificación de políticas públicas vinculadas al sector.

A partir de este sistema, los productores deberán registrarse a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), desde donde podrán gestionar su inscripción, actualizar los datos de sus establecimientos y realizar el seguimiento de los trámites vinculados al registro.

Entre los principales beneficios del Registro Oficial Lechero se destacan:

Promover la formalización del sector y mejorar el acceso a programas, créditos y políticas de apoyo productivo.

Contar con información actualizada y confiable para la toma de decisiones públicas y privadas.

Simplificar y digitalizar el registro de establecimientos tamberos.

Fortalecer la trazabilidad y transparencia de la producción lechera.

Cabe destacar que la creación del ROL se enmarca en el cumplimiento de la Ley Provincial N° 5.799, consolidando el rol del Estado provincial en la gestión integral de la actividad y posicionando a Córdoba en la modernización de la gestión agroindustrial.

Durante la jornada de presentación también se brindaron detalles sobre el funcionamiento de la plataforma y se explicó a los productores el proceso de registro y actualización de datos.