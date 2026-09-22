Ministerio de Cooperativas y Mutuales fortalece sus vínculos con el sector productivo

El Ministerio de Cooperativas y Mutuales participó de la tercera edición de la Expo Parques Industriales Córdoba, un encuentro que reunió a empresas, desarrolladores, inversores, parques industriales, proveedores y referentes del sector productivo.

En ese marco, presentó un stand institucional donde el cooperativismo puso en valor la presencia de las distintas organizaciones en los parques industriales de la provincia.

Desde la Federación de Cooperativas de Trabajo de Construcción (Fecotrac) destacaron la importancia de participar en la expo, ya que permite mostrar a todas las organizaciones federadas las propuestas de innovación y capacitación que se desarrollan en este evento.

La participación del Ministerio también generó un espacio de encuentro para visibilizar el trabajo de las cooperativas y fortalecer la articulación con las instituciones.

La Expo, que se llevó a cabo en Infinito Arena, contó con 76 stands, más de 40 disertantes nacionales e internacionales y una convocatoria superior a los 4.500 visitantes.

Durante las dos jornadas se llevaron adelante conferencias, paneles, espacios de networking y rondas de negocios, con una agenda que abordó el desarrollo de infraestructura industrial, logística, financiamiento, innovación y tecnología, industria 4.0, inteligencia artificial, eficiencia energética, energías renovables, biocombustibles, economía circular y sustentabilidad