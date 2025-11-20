Ministerio de Educación de Córdoba participó de Jornada de Formación FesTIC 2025

El Ministerio de Educación, representado por la Secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, participó de la Jornada de Formación FesTIC 2025, una propuesta que apuntó a fortalecer la alfabetización digital integral y a consolidar a las instituciones educativas como laboratorios de innovación, fomentando valores de solidaridad, sostenibilidad y accesibilidad, sumando propuestas orientadas a la inclusión de personas con discapacidad mediante el uso de dispositivos tecnológicos adaptativos

Se trató de una actividad organizada por la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba, que contó con el apoyo de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y el Ministerio de Educación de Córdoba.

Más de 400 docentes del Sistema Educativo Municipal y Provincial, junto a estudiantes universitarios, participaron de conferencias y paneles a cargo de especialistas y equipos técnicos municipales y provinciales.

En el panel de apertura participó Gabriela Peretti, secretaría de Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación, que destacó: “Es importante que las y los docentes accedan a este tipo de propuestas donde se abordan temas vinculados a la inteligencia artificial, las particularidades del programa Tecno Presente y del kit de robótica.”

Además, estuvo presente Alicia La Terza, secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba, quien puntualizó: “FesTIC es una oportunidad para mostrar que la tecnología no es solo una herramienta, sino una forma de pensar, crear y transformar nuestra realidad. Córdoba se proyecta hacia el futuro con una educación pública que innova y garantiza oportunidades para todos”.

A lo largo de la jornada disertaron Beatriz Elena Marcano Lárez, Dra. en Educación, Sebastián Torrez, Dr. en Filosofía, y Cecilia Martínez, Dra. en Políticas Educativas que dialogaron sobre las posibilidades que brinda el contexto actual de transformar la tecnología en una herramienta de ciudadanía, equidad y desarrollo humano integral.

En relación a esto, Eugenia Rotondi, Directora General de Innovación Educativa, puntualizó: “Esta Jornada de Formación permitió configurar entre docentes una agenda de asuntos y claves de abordaje comunes, a partir de intercambiar, compartir miradas y pensar colectivamente los desafíos que presenta la cultura digital, las tecnologías en la educación y la enseñanza con tecnología en nuestras escuelas”.

Por su parte, el equipo técnico de la Dirección de Tecnología en la Educación estuvo a cargo del panel TecnoPresente, donde presentaron kit de robótica y las posibilidades que esto brinda para la construcción del entorno formativo de TecnoPresente. Además, dialogaron sobre innovación e inclusión tecnológica en educación.

En relación a esto Gabriel Scarano, director de Tecnología en la Educación, remarcó: “Este tipo de encuentros son positivos ya que permiten conocer las diferentes propuestas relacionadas a la tecnología, tanto a nivel municipal como provincial, brindando la posibilidad de futuras articulaciones”.