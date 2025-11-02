Ministerio de Educación entregó kits pedagógicos de Inglés «Entre Lenguas»

El Ministerio de Educación llevó adelante la entrega de los kits pedagógicos de inglés del Programa Entre Lenguas, destinados a más de 1.200 centros educativos de nivel primario distribuidos en todo el territorio provincial.

Esta nueva etapa complementa la primera entrega realizada a todas las escuelas rurales de la provincia, consolidando una política sostenida de fortalecimiento de la enseñanza del inglés desde el nivel primario. La propuesta busca promover el acceso equitativo a materiales didácticos actualizados que acompañen los procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas cordobesas.

El Programa Entre Lenguas forma parte de una estrategia integral de mejora educativa que impulsa la comunicación, la comprensión lectora y la expresión oral en inglés, en sintonía con los lineamientos del Currículum Córdoba y el Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2023–2027 (con proyección 2033).

Aprender inglés como segunda lengua permite a las y los estudiantes acceder a nuevos modos de expresión, pensamiento y participación ciudadana global, fortaleciendo su capacidad para interactuar en contextos plurales y diversos.

“Estos materiales representan una herramienta clave para que las escuelas sigan construyendo oportunidades de aprendizaje significativo, fortaleciendo la enseñanza del inglés en clave de equidad y calidad educativa”, expresó el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

Por su parte, el secretario de Educación, Luis Franchi, destacó que “el trabajo articulado entre la Secretaría de Educación y los equipos territoriales permite que cada escuela reciba los recursos necesarios para enseñar mejor, acompañando el desarrollo de las capacidades comunicativas de los estudiantes”.

Finalmente, el director general de Educación Primaria,Cruz Álvarez, subrayó: “Entre Lenguas se consolida como un programa que llega a todos los rincones de la provincia, acompañando a los docentes con recursos concretos para qué enseñar inglés sea una experiencia enriquecedora y transformadora para cada estudiante”.

La entrega de los kits alcanzó a escuelas urbanas y de modalidad especial, priorizando aquellas instituciones que formarán parte del TransFORMAR@Cba como escuelas precursoras 2026, garantizando así la llegada de los materiales a todas las regiones educativas de la provincia.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del Ministerio de Educación de Córdoba con una escuela posible, innovadora y que atienda a la diversidad, donde cada docente y cada estudiante cuenten con las herramientas necesarias para seguir aprendiendo y enseñando con sentido.