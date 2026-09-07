Ministro Busso: Córdoba tendrá cosecha récord respecto a los últimos 60 años

El ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, anunció que, según las estimaciones, “Córdoba tendrá cosecha récord respecto a los últimos 60 años, con más de 42 millones de toneladas producidas. Esto es relevante porque se dieron condiciones climáticas importantes, pero también hubo un esfuerzo y una inversión fuerte de parte de los productores cordobeses”. Lo dijo en el acto inaugural de la 92° Exposición Rural de Río Cuarto.

La producción estimada supera a la registrada durante la campaña 2018/2019, impulsada por una mayor superficie sembrada de maíz y por un rendimiento récord del trigo. Con más de 42 millones de toneladas, Córdoba aportará aproximadamente un tercio de la producción nacional de granos.

Este volumen de producción también tendrá un fuerte impacto en materia de retenciones. Se estima que los productores cordobeses aportarán alrededor de 2.200 millones de dólares al Estado Nacional en concepto de retenciones.

“Un cuarto de la producción de granos se va en retenciones y no vuelve a Córdoba. Hace más de 25 años que se penaliza al productor que genera. Vamos a seguir reclamando que se deben eliminar las retenciones al campo”, agregó.

Por otro lado, Busso destacó el avance de la nueva ley de biocombustibles que se está analizando en el Congreso, que contempla un incremento de los porcentajes de corte.

“Gracias al consenso vamos a tener una nueva ley que aumenta el corte y eso va a significar más trabajo. Ya dijimos que por cada punto de corte que se aumente será una nueva Bio4 que se genere en la provincia de Córdoba, con 200 puestos de trabajo directo”, dijo.

En este sentido, remarcó la importancia de agregar valor a la producción agropecuaria en origen y de generar nuevas oportunidades de inversión y empleo en la provincia.

Asimismo, destacó las opciones de financiación de Bancor para la compra de maquinaria, equipamiento, camiones e infraestructura; insumos agrícolas y ganaderos; sistema de cría; descuento de cheques para consignatarias y cabañeros; ganadería invernada a tasas muy competitivas.

Presencia institucional

La Provincia participa de la muestra con un espacio institucional en el cual, a través del programa CBA Vidriera Productiva, ocho pequeñas y medianas empresas de distintos puntos de Córdoba exhiben sus implementos y maquinarias agrícolas.

La propuesta permite a los emprendimientos cordobeses contar con un espacio de promoción y vinculación, acercando al público y a los productores el potencial, la innovación y la capacidad productiva de las PyMEs de la provincia.

La participación del Ministerio de Bioagroindustria en la Expo Rural de Río Cuarto forma parte del acompañamiento permanente de la Provincia al sector productivo y del impulso a iniciativas que permiten visibilizar y fortalecer el trabajo de las empresas y productores cordobeses.

El ministro Busso estuvo acompañado por el secretario de Infraestructura, Franco Mugnaini; el director de Coordinación Territorial, Roberto Pagliano, y el agente zonal Gustavo Balbi.