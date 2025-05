Ministro de Educación Ferreyra, participó en Cumbre de Naciones por la Paz y la Reconciliación

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, participó como expositor en el Summit of Nations for Peace and Reconciliation (Cumbre de naciones, por la paz y la reconciliación) que tuvo lugar en Asunción (Paraguay), días atrás.

El evento internacional, organizado por Parlamento & Fe con el acompañamiento del Gobierno paraguayo, reunió a líderes políticos, religiosos y académicos de distintos países para reflexionar sobre el rol de la educación en la construcción de sociedades más justas y solidarias.

Ferreyra integró la delegación cordobesa junto al secretario de Salud Preventiva, Gustavo Klein; el intendente de Santiago Temple, Marcos Ferace; y el coordinador Gabriel Larrahona. Durante el panel titulado “Sembrar futuro: educación con alma, familia con misión”, el ministro presentó el modelo educativo provincial y compartió las principales políticas puestas en marcha por el Gobierno de Córdoba.

“La educación que impulsamos en Córdoba busca ser transformadora, con sentido humano, basada en valores y en una escuela posible que integre lo escolar y lo comunitario. Nos llena de orgullo que esta visión haya despertado tanto interés en un foro internacional de esta magnitud”, expresó Ferreyra.

Luego, el ministro agregó: “Estamos haciendo realidad el mandato del gobernador Martín Llaryora de construir una educación de calidad, con una fuerte impronta territorial, inclusiva y de calidad”.

El Secretario de Salud Preventiva, Gustavo Klein sostuvo en su intervención que “las acciones de promoción y prevención en salud son claves (por ejemplo, adicciones), para acompañar a las personas, sus familias y a las respectivas comunidades. Trabajando juntos sin diferencias por un mejor bienestar”.

El panel fue compartido con autoridades educativas de Paraguay y Puerto Rico, y contó con la presencia de referentes de Estados Unidos, Cuba, Brasil, Bolivia, Chile, entre otros.

Es digno destacar que la delegación cordobesa fue la que mayor interés despertó en la rueda de preguntas, lo que reafirma la proyección regional del enfoque educativo de la provincia.

Durante su participación, los funcionarios también mantuvieron reuniones con representantes de India, Rusia, Ucrania y Pakistán, y con autoridades académicas de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur (PUCRS)

Respecto a este último, se destacó el encuentro ya programado con Öziel Alves, Jefe de Relaciones Institucionales y Gubernamentales del Rectorado de la PUCRS Porto Alegre – Río Grande do Sur. La reunión tuvo carácter institucional con la intención de comenzar a trabajar sobre posibles acuerdos con la provincia de Córdoba, en diferentes áreas temáticas, interactuando con municipios y con diferentes carreras de las universidades cordobesas.

En ese encuentro estuvo presente también Alejando Fissinger, profesor de Odontología de la UNC. Este trabajo continuará con una eventual visita del funcionario brasileño a la Argentina, con el fin de que conozca la realidad universitaria de Córdoba y pueda afianzarse esa línea de trabajo de cara a los convenios internacionales que puedan llegar a firmarse.

La participación de Córdoba en este encuentro internacional reafirma el compromiso de la provincia con una educación con sentido, que siembra futuro, promueve la paz y fortalece los vínculos.