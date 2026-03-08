Ministro de Gobierno recibió a Intendentes del Departamento San Justo

_El ministro de Gobierno recibió a los jefes comunales de Las Varas, Alicia, Colonia San Bartolomé, Colonia Vignaud, La Paquita y Altos de Chipión. En el encuentro se repasaron los programas y obras provinciales en ejecución y se trazaron los lineamientos del trabajo conjunto para este año._

El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, encabezó una reunión de trabajo con intendentes de localidades del departamento San Justo en la que se repasaron los avances de obras y programas provinciales en ejecución, y se fijaron los ejes de la planificación conjunta para 2026.

Durante el encuentro, del que participaron el secretario de Gobierno, Augusto Pastore, y los intendentes Fabián Macías (Las Varas), Agustín Bianchini (Alicia), Eduardo Colombero (Colonia San Bartolomé), Evangelina Vigna (Colonia Vignaud), Rodolfo Muselo (La Paquita) y Carlos Fuyana (Altos de Chipión), se hizo un recorrido por los distintos programas y obras que el Gobierno provincial lleva adelante en cada uno de los municipios.

Entre ellos, se destacaron los convenios FOCOM —mediante los cuales localidades como Altos de Chipión, La Paquita y Colonia San Bartolomé accedieron a fondos para obras de infraestructura local—, así como las intervenciones en la red hídrica del departamento, enmarcadas en el Plan Provincial de Mantenimiento y Readecuación de Obras Hídricas. También se abordaron los lineamientos del Plan Educativo 2026 TransFORMAR@Cba, presentado días atrás ante toda la Comunidad Regional del Departamento San Justo.

La reunión también fue el marco para definir el esquema de trabajo interministerial que acompañará a los municipios durante el presente año, con el objetivo de coordinar la llegada de distintas áreas del Estado provincial al territorio.

_»Estas reuniones son parte del compromiso del gobernador Llaryora de mantener un diálogo permanente con los intendentes del interior. Queremos que la presencia de la Provincia se sienta en cada pueblo, en obras concretas y en servicios que mejoren la vida cotidiana de los vecinos»,_ afirmó Manuel Calvo.

El ministro también subrayó la importancia del trabajo articulado entre el Estado provincial y los municipios: _»La clave está en la planificación conjunta. Cuando la Provincia y los municipios trabajamos con los mismos objetivos, los resultados llegan más rápido y con mayor impacto. Ese es el espíritu con el que encaramos este 2026 en el departamento San Justo»._

El encuentro se enmarca en la política de trabajo territorial del Gobierno de Córdoba, que sostiene un vínculo permanente con los municipios del interior para coordinar obras, programas y recursos de manera articulada con cada comunidad.