  • 30 octubre, 2026

Regionales

Miramar, sede de una nueva edición de «Ansenuza Emprende»

Oct 29, 2026

El Intendente Mauricio Actis participó en Miramar del evento «Ansenuza Emprende», como integrante del Ente Ansenuza.

Este encuentro reunió a emprendedores, comerciantes, empresarios y profesionales de Argentina, Brasil y Paraguay, buscando generar oportunidades y fortalecer los vínculos productivos de toda la región.

Allí, Actis junto a otros intendentes regionales, comentaron sobre la historia y las características del Ente Ansenuza, como así también de su importancia en la economía regional.

Previo a dicha participación, el Intendente estuvo presente en el Encuentro de Cooperativas Escolares del Departamento San Justo, realizado en Balnearia y organizado por el municipio local y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

En la oportunidad, acompañó a las cooperativas brinkmanenses: «Baduni» del CEIJA, «Rojinegra» del Instituto Sarmiento, a la cooperativa escolar del IPEMyT 262 Dr. Belisario Roldán, y a alumnos de la escuela de formación técnica Anexo IPEMyT Modalidad Desarrollo Sostenible y Economía Circular, quienes comenzarán el próximo año con la cooperativa escolar.