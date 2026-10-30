Miramar, sede de una nueva edición de «Ansenuza Emprende»

El Intendente Mauricio Actis participó en Miramar del evento «Ansenuza Emprende», como integrante del Ente Ansenuza.

Este encuentro reunió a emprendedores, comerciantes, empresarios y profesionales de Argentina, Brasil y Paraguay, buscando generar oportunidades y fortalecer los vínculos productivos de toda la región.

Allí, Actis junto a otros intendentes regionales, comentaron sobre la historia y las características del Ente Ansenuza, como así también de su importancia en la economía regional.

Previo a dicha participación, el Intendente estuvo presente en el Encuentro de Cooperativas Escolares del Departamento San Justo, realizado en Balnearia y organizado por el municipio local y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

En la oportunidad, acompañó a las cooperativas brinkmanenses: «Baduni» del CEIJA, «Rojinegra» del Instituto Sarmiento, a la cooperativa escolar del IPEMyT 262 Dr. Belisario Roldán, y a alumnos de la escuela de formación técnica Anexo IPEMyT Modalidad Desarrollo Sostenible y Economía Circular, quienes comenzarán el próximo año con la cooperativa escolar.