Morteros-Brinkmann-Miramar: 15 allanamientos. Desmantelaron organizaciòn narco. Hay 10 detenidos

En una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico efectuaron 15 allanamientos, desmantelaron una organización narco compuesta por diez personas (cinco hombres y cinco mujeres mayores de edad) y secuestraron estupefacientes en diversas ciudades del departamento San Justo.

Los allanamientos fueron realizados en Morteros (13), Brinkmann (1) y Miramar (1). En total fueron 10 puntos de venta cerrados y tres de guardado. Colaboró Policía de Córdoba en los perímetros externos.

En los domicilios allanados, con destacada labor de los canes e investigadores de la Fuerza, se logró la incautación de 1.300 dosis de cocaína y 970 de marihuana, dinero ($8.075.100 y 91 dólares), un automóvil, cinco motocicletas y diferentes elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Para destacar, dichos allanamientos guardan relación con distintos operativos realizados por la FPA los días 18/03 y 11/04 del corriente año en la ciudad de Morteros. En aquellas ocasiones, se detuvieron a cinco narcomenudistas y secuestraron más de tres kilos de cocaína, dos autos de alta gama y dinero.

Por último, autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco ordenaron la remisión de lo incautado y el traslado de los aprehendidos a sede judicial por Comercialización Agravada de Estupefacientes.