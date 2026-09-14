Morteros: Con gran convocatoria se realizó un nuevo Taller Sensorial en Casa Graciela Boero

La Municipalidad de Morteros continúa generando propuestas culturales y recreativas que invitan a disfrutar de nuevas experiencias, compartir y conectar con los sentidos. En este marco, el jueves 10 de septiembre se llevó a cabo un nuevo Taller Sensorial en Casa Graciela Boero.

La propuesta, denominada “Degustación de licores & pintura de Tote Bag”, reunió a grupos de amigas y participantes que disfrutaron de una noche diferente, acompañada por música, charlas, creatividad y sabores.

Durante el encuentro se realizó una degustación guiada de tres licores artesanales, a cargo de la sommelier Jesica Delfino. Cada variedad estuvo acompañada por un maridaje especial y una historia que permitió descubrir sus aromas y sabores desde una mirada diferente.

El recorrido incluyó Hidromiel – Ragnar y Lagertha, inspirado en un amor que trascendió la muerte y con suaves notas de miel; Chocolate Alemán – Elise y Johann, una combinación intensa y dulce vinculada a una historia de amor eterno; y Café & Naranja, una propuesta vibrante y aromática que combinó diferentes sensaciones.

La experiencia se completó con una propuesta artística a cargo de la profesora de dibujo Natalia Conti, quien acompañó a las participantes en la personalización de sus propias Tote Bags, con diseños florales y detalles dorados y coloridos.

De esta manera, cada participante pudo llevarse a casa una creación única, como recuerdo de una noche pensada para brindar, crear, compartir y disfrutar.

Desde la Municipalidad de Morteros se continúa trabajando en propuestas que ponen en valor los espacios culturales de la ciudad y generan nuevas oportunidades para encontrarnos y disfrutar de experiencias diferentes.