Morteros: Concluyeron las obras de cordón cuneta en tres calles de barrio Sucre

La Municipalidad de Morteros, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informó que ya finalizaron las tareas de construcción de cordón cuneta en tres calles de barrio Sucre, obras que a partir de hoy se encuentran en condiciones de ser transitadas.

Los trabajos se concretaron en calle Balcarce, entre Pasteur y Fleming, y en calle Pasteur, entre Lavalle y San Lorenzo, beneficiando directamente a los vecinos de ese sector.

Se trata de un avance largamente esperado por los frentistas, quienes a partir de ahora podrán disfrutar de una mejor circulación vehicular y peatonal, además de un notable ordenamiento en el escurrimiento de aguas de lluvia.

Estas obras forman parte del programa Pavimento Solidario, una iniciativa que había sido abandonada por la gestión anterior y que el actual intendente, Sebastián Demarchi, decidió retomar convencido de la importancia de continuar mejorando la infraestructura barrial y garantizar una mejor calidad de vida a los vecinos.

Desde el área destacaron que la reactivación del programa es un paso fundamental para seguir avanzando en el desarrollo urbano de la ciudad y responder a un compromiso asumido con la comunidad.