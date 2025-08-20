Morteros: Desperfecto eléctrico causó incendio en vivienda. Hechos policiales del fin de semana

El día Sábado alrededor de las 13.00 horas, personal policial es comisionado a calle León XIII al 1200, donde se habría producido un incendio de una casa. Al arribar al lugar se encontraban tratando de lograr controlar el foco ígneo los Bomberos Voluntarios.

Se entrevista a la inquilina del domicilio, siendo una Señora de 50 años, quien no sufre lesiones.

Según las pericias del personal de Bomberos Voluntarios de la Ciudad, la causa del origen del incendio se produjo por un desperfecto eléctrico, registrándose solo daños materiales.

*SE SECUESTRARON CINCO MOTOCICLETAS POR INFRACCIÓN AL CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA*

En horas de la noche del día Sábado y madrugada del día Domingo, personal policial junto al personal de Inspectoría Municipal, llevaron a cabo diferentes controles de motocicletas con el objetivo de prevenir accidentes de tránsito y ruidos molestos, finalizando con el resultado de cinco motocicletas de diferentes cilindradas, secuestradas por falta de documentación, luces, patente y caño de escape no reglamentario (libre), donde las edades de los conductores infractores es desde los 16 a 24 años de edad.

Los rodados fueron puestas a disposición de la Ayudante. Fiscal de la Ciudad de Morteros.

*MENORES APREHENDIDOS POR CAUSAR DISTURBIOS AFUERA DE UN LOCAL BAILABLE*

En las primeras horas del día Domingo, mientras el personal policial se encontraba realizando el operativo preventivo de cierre de local bailable que se encuentra por Bv Illia, observan en la vereda un tumulto de jóvenes que comenzaron a arrojarse golpes de puño y objetos contundentes.

El personal policial toma intervención haciendo cesar dicha acción, donde se logra la aprehensión de tres jóvenes de 15,17 y 18 años, oriundos de esta ciudad y de Brinkmann; los mencionados fueron trasladados hasta sede policial y a posterior los menores entregados a sus progenitores y el mayor de edad, puesto a disposición de la Ayudante Fiscal de esta Ciudad

*UN MENOR DE EDAD APREHENDIDO POR CAUSAR DAÑO A UN COLECTIVO Y RESISTENCIA*

Siendo aproximadamente las 07.00 hs del día Domingo, personal policial es comisionado a intersección de Bv Belgrano y Pje Público, por un hecho de daño a un colectivo de pasajeros de la empresa Enrique Tours, se entrevista al chofer, un hombre de 38 años, quien manifiesta que mientras se retiraba hacia la Ciudad de Rafaela, un grupo de jóvenes comenzó arrojar piedras hacia vehículo provocando daño en parabrisa y abolladura de chapa, además aporta datos de vestimenta de uno de los participe, tratándose de un menor de 16 años de edad, oriundo de la localidad de San Guillermo, provincia de Santa Fe, quien se resiste a la aprehensión mediante amenazas y golpes, seguidamente fue trasladado a sede policial y a posterior entregado a sus progenitores.

*GENTILEZA CRIA DTTO MORTEROS*