Morteros: El Municipio adquirirá medicamentos en farmacias locales para pacientes del sistema público

La Municipalidad de Morteros firmó un convenio con el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba para implementar el Programa Municipal de Medicamentos “Mejorar”, una nueva herramienta destinada a garantizar el acceso a medicamentos para beneficiarios del sistema público de salud, fortaleciendo al mismo tiempo la participación de las farmacias locales y optimizando la utilización de los recursos municipales.

A partir de este nuevo sistema, la dispensa de medicamentos se realizará a través de farmacias de Morteros adheridas a la Red de Farmacias Colfacor, permitiendo que los beneficiarios puedan acceder a la medicación indicada de manera más cercana, ágil y segura.

El circuito establece que el paciente concurre al médico y, una vez realizada la prescripción correspondiente, podrá dirigirse a una farmacia adherida de su elección. Allí se validará la receta y se realizará la entrega del medicamento, garantizando además la intervención de un profesional farmacéutico durante el proceso.

La implementación de “Mejorar” permitirá también contar con un sistema de control y auditoría de las recetas, medicamentos y unidades dispensadas, prescriptores autorizados y tratamientos realizados. De esta manera, el Municipio podrá disponer de información para realizar un seguimiento del programa y administrar con mayor eficiencia los recursos destinados a medicamentos.

Entre sus beneficios, el nuevo esquema permitirá además reducir la necesidad de mantener grandes cantidades de medicamentos almacenados y disminuir posibles pérdidas por vencimientos, orientando los recursos de acuerdo con las necesidades concretas de los pacientes.

Otro aspecto central del programa será la participación de las farmacias de Morteros, generando un circuito en el que la inversión municipal destinada a garantizar el acceso a medicamentos también contribuya a fortalecer la actividad económica y profesional local.

El intendente Sebastián Demarchi destacó la importancia del convenio y expresó: “Con este programa buscamos mejorar el acceso a los medicamentos y, al mismo tiempo, administrar de manera más eficiente los recursos municipales. Además, tomamos la decisión de trabajar junto a las farmacias de nuestra ciudad porque entendemos que, siempre que sea posible, los recursos que invertimos desde el Municipio también deben contribuir al fortalecimiento de nuestra economía local”.

El Programa Municipal de Medicamentos “Mejorar” propone así un sistema articulado entre el Municipio, el sistema público de salud, el Colegio de Farmacéuticos y las farmacias locales, poniendo al paciente en el centro y fortaleciendo un modelo de atención basado en la accesibilidad, el control profesional y el uso responsable de los recursos públicos.

De esta manera, la Municipalidad de Morteros continúa impulsando políticas que articulan salud, eficiencia en la gestión y desarrollo local, buscando brindar mejores respuestas a las necesidades de los vecinos.