Morteros fue escenario del Festival de Boxeo «Futuros Campeones»

Con el Polideportivo Cerutti colmado, Morteros volvió a ser escenario de una gran jornada deportiva con el festival de boxeo “Futuros Campeones”, que reunió a más de 800 personas y a representantes del boxeo local y de distintos puntos del país.

El evento se llevó a cabo el pasado viernes y fue organizado por la Municipalidad de Morteros, con el acompañamiento de la Asociación Deportiva 9 de Julio y el Tiro Federal y Deportivo Morteros, y el apoyo de la Agencia Córdoba Deportes y la Federación Cordobesa de Box.

La velada contó con una destacada programación de combates profesionales y amateurs, que ofrecieron al público una noche de alto nivel deportivo. Entre los momentos más destacados estuvo la victoria por nocaut del peso pesado local Leo “León” Gutiérrez.

También tuvo una destacada actuación el representante morterense Tomás “El Terrible” Bolviese, quien se impuso por puntos ante el mendocino Ángel “El Caronte” Bustos, luego de un intenso y parejo combate.

Además, los especialistas y aficionados resaltaron el nivel técnico de las distintas peleas amateurs, que permitieron a jóvenes boxeadores mostrar su preparación y seguir creciendo dentro de la disciplina.

Una ciudad que genera eventos y oportunidades para sus instituciones

El intendente Sebastián Demarchi destacó la importancia de generar espacios de trabajo conjunto entre el Municipio, las instituciones deportivas y la Provincia. “Cuando trabajamos juntos, podemos traer a Morteros eventos de jerarquía que permiten que nuestra gente y vecinos de toda la región disfruten del deporte sin tener que trasladarse grandes distancias. El acompañamiento de la Agencia Córdoba Deportes también es fundamental para seguir federalizando el deporte”, señaló.

Por su parte, el secretario de Deportes, Leandro Conti, remarcó que este tipo de eventos también representan una oportunidad concreta para fortalecer a las instituciones locales.

En este sentido, destacó que los ingresos generados por el festival quedarán mayormente en manos de los clubes organizadores, generando recursos genuinos que contribuyen a sostener su actividad cotidiana.

Desde la Municipalidad de Morteros se continúa trabajando junto a las instituciones deportivas para que la ciudad siga siendo sede de eventos que convocan a la región, fortalecen el deporte local y generan movimiento para las entidades que forman parte de la comunidad.