Morteros: Incorporaron cartelería con el Alfabeto Manual Argentino

En el marco del Día Internacional de las Lenguas de Señas, desde la Coordinación de Discapacidad de la Municipalidad de Morteros se presentó una nueva cartelería con el Alfabeto Manual Argentino, que fue instalada en el Parque Central de la ciudad.

Esta iniciativa tiene como objetivo acercar a la comunidad una herramienta sencilla y accesible para conocer, aprender y visibilizar la Lengua de Señas Argentina (LSA), promoviendo el respeto por las diferentes formas de comunicación y contribuyendo a la construcción de espacios cada vez más accesibles e inclusivos.

La incorporación de esta cartelería en un espacio público y de encuentro busca que niños, jóvenes y adultos puedan detenerse, descubrir el alfabeto y animarse a aprender nuevas formas de comunicarse.

Desde la Municipalidad de Morteros continuamos impulsando acciones que favorezcan la accesibilidad, la participación y la inclusión, generando espacios donde todas las personas puedan comunicarse y sentirse parte.