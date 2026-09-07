Morteros: Invitan al curso «Liderar desde la Transformación»

La Municipalidad de Morteros, a través de la Dirección de Educación Superior y Formación Continua, dependiente de la Secretaría de Políticas Educativas, invita a la comunidad a participar del curso “Liderar desde la transformación”, una propuesta orientada a fortalecer herramientas personales y profesionales para el liderazgo de equipos, proyectos y procesos de cambio.

La capacitación propone un espacio de aprendizaje, reflexión y desarrollo de habilidades, poniendo en valor el autoconocimiento, la comunicación y la gestión de las emociones como herramientas fundamentales para afrontar los desafíos cotidianos y transformarlos en oportunidades de crecimiento.

Durante los encuentros se trabajará sobre tres ejes centrales:

* Comunicación eficiente

* Gestión emocional

* Liderazgo personal

El curso dará inicio el martes 15 de septiembre y tendrá una duración de 10 encuentros, que se desarrollarán de 20:00 a 21:15 horas, en el Predio del Ferrocarril.

La propuesta está destinada a todas aquellas personas interesadas en incorporar nuevas herramientas, potenciar sus habilidades y desarrollar nuevas formas de liderar desde una mirada transformadora.

Inicio: martes 15 de septiembre Horario: 20:00 a 21:15 hs. Lugar: Predio del Ferrocarril

Consultas e inscripciones: WhatsApp 3562 547806

Desde la Municipalidad de Morteros se continúa promoviendo el acceso a espacios de formación que contribuyan al crecimiento personal y profesional de la comunidad.