Morteros: Invitan al curso «Liderar desde la Transformación»

La Municipalidad de Morteros, a través de la Dirección de Educación Superior y Formación Continua, dependiente de la Secretaría de Políticas Educativas, invita a la comunidad a participar del curso “Liderar desde la transformación”, una propuesta orientada a fortalecer herramientas personales y profesionales para el liderazgo de equipos, proyectos y procesos de cambio.
La capacitación propone un espacio de aprendizaje, reflexión y desarrollo de habilidades, poniendo en valor el autoconocimiento, la comunicación y la gestión de las emociones como herramientas fundamentales para afrontar los desafíos cotidianos y transformarlos en oportunidades de crecimiento.
Durante los encuentros se trabajará sobre tres ejes centrales:
* Comunicación eficiente
* Gestión emocional
* Liderazgo personal
El curso dará inicio el martes 15 de septiembre y tendrá una duración de 10 encuentros, que se desarrollarán de 20:00 a 21:15 horas, en el Predio del Ferrocarril.
La propuesta está destinada a todas aquellas personas interesadas en incorporar nuevas herramientas, potenciar sus habilidades y desarrollar nuevas formas de liderar desde una mirada transformadora.
Inicio: martes 15 de septiembre Horario: 20:00 a 21:15 hs. Lugar: Predio del Ferrocarril
Consultas e inscripciones: WhatsApp 3562 547806
Desde la Municipalidad de Morteros se continúa promoviendo el acceso a espacios de formación que contribuyan al crecimiento personal y profesional de la comunidad.