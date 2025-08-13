Morteros: Ofrecen curso de Albañilería

La Municipalidad de Morteros abre las inscripciones para el Curso de Auxiliar en Albañilería, una oportunidad de formación para hombres y mujeres mayores de 18 años que deseen adquirir conocimientos y habilidades prácticas en el oficio. Los cupos son limitados.

Durante el cursado, los participantes aprenderán técnicas básicas y herramientas necesarias para desempeñarse en trabajos de albañilería, con el objetivo de ampliar sus posibilidades laborales.

Inicio: Lunes 18 de agosto

Horario: de 19:00 a 21:00 hs

Lugar: Punto Digital

Inscripciones abiertas en la Secretaría de Políticas Educativas o comunicarse por WhatsApp al 3562-547806.