Morteros: Se realizaron dos nuevas jornadas del programa «ForDep en tu barrio».

El viernes y el lunes pasado el programa de la Municipalidad de Morteros realizó dos jornadas de capacitación físico técnico y táctica en Roberto Colombo y Roca respectivamente.

El primer encuentro se realizó con chicos y chicas que participan de la institución del barrio sucre mientras que en el segundo encuentro se convocó a niño y jóvenes de los distintos clubes del fútbol de los barrios de nuestra ciudad con niños desde los 6 hasta los 14 años en la cancha del C. V. Roca.

En ambos días hubo participación de profesores del estaff municipal y parte del cuerpo técnico del. Club Tiro Federal.

Recordemos que este programa permite a los participantes del fútbol inferiores de los barrios acceder a jornadas de entrenamientos con profesores y entrenadores enriqueciendo física, técnica y tácticamente las características individuales de los/as jovenes, además de incorporar nuevas capacidades sociales.

El intendente Sebastián Demarchi, destacó la importancia de estos métodos pedagógicos dentro del deporte formando a las nuevas generaciones y aportando a través de este programa municipal herramientas para el desarrollo de los jóvenes.

Por su parte, el secretario de deportes Leo Conti, quién estuvo presente en ambas jornadas agradeció la participación de los jóvenes y resaltó la predisposición, tanto de los chicos, como de los clubes en este tipo de acciones.