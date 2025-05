Morteros: Trabajador Municipal sufrió accidente con jeringa mal descartada

Un trabajador municipal sufrió un accidente con una jeringa mal descartada durante la recolección de residuos

En la madrugada de hoy, mientras realizaba su habitual recorrido de recolección de residuos domiciliarios sobre el Bv. 9 de Julio, entre las calles Islas Malvinas y J. Bucci, un trabajador municipal sufrió un accidente al pincharse con una aguja de una jeringa desechada en una bolsa común de basura. Esto indica que la bolsa proviene de alguno de los frentistas de ese sector.

El hecho no es aislado: según informa el área de Servicios Públicos, no es la primera vez que se encuentran elementos peligrosos entre los residuos domiciliarios. El secretario de Servicios Públicos, Marcelo Bossio, expresó su profunda preocupación y advirtió sobre la gravedad del asunto: “Estamos hablando de un riesgo sanitario enorme. Las agujas, jeringas y objetos cortopunzantes no pueden ir nunca en una bolsa común. Esto no es solo falta de conciencia, es una amenaza directa a la salud de nuestros recolectores”.

Desde el área municipal se hace un llamado urgente a toda la comunidad para actuar con responsabilidad. “Es cuestión de sentido común: si usamos una jeringa, sabemos que puede hacer daño. No podemos mirar para otro lado. Pido encarecidamente a cada vecino que se informe, que consulte, y que no descarte estos elementos como si fueran simples residuos orgánicos”, insistió Bossio.