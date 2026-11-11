Municipio entregò llaves de Vivienda Habitar

El Gobierno Municipal entregó en la mañana de este miércoles las llaves de la vivienda de Ana Ferrero de Coseani, ubicada en calle Alte. Brown 778 del Barrio San Jorge.

Con esta unidad, ya son 21 las viviendas entregadas desde el inicio de la gestión, cumpliendo el compromiso de la continuidad y fortaleciendo el sistema.

«Acá está la ciudad creciendo, en viviendas, en desarrollo, con mas Brinkmanenses que acceden a su vivienda propia», expresó el Intendente Actis en su mensaje.

Este logro es posible gracias al trabajo conjunto, el esfuerzo compartido y la confianza de cada adherente en el sistema Habitar.

De esta forma, desde el Gobierno de la Ciudad seguimos #TrabajandoJuntos para que cada vez más vecinos puedan cumplir el sueño de la casa propia.