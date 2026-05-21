Municipios cordobeses distinguidos con el sello «Ciudades por la Educaciòn»

En un nuevo respaldo a la visión federal y descentralizadora en materia educativa que impulsa la provincia, cinco municipios cordobeses fueron distinguidos con el sello “Ciudades por la Educación”, en un encuentro organizado en Rosario por la Red de Innovación Local (RIL).

Se trata de Despeñaderos, Villa Ascasubi, Villa General Belgrano, Morteros y Alta Gracia. Este galardón nacional pone en valor el protagonismo de los gobiernos locales y el éxito del Programa Provincial de Fortalecimiento Educativo Territorial que impulsa el Ministerio de Educación de Córdoba.

La Red de Innovación Local es una organización de la sociedad civil con presencia en 30 países, que nuclea a 741 gobiernos locales con el objetivo de transformar las ciudades y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El galardón nacional pone en valor el protagonismo indiscutible de los gobiernos locales y el éxito del Programa Provincial de Fortalecimiento Educativo Territorial. El evento se realizó en el marco de “La Noche de Intendentes” llevada a cabo en el Teatro el Círculo de Rosario.

Al respecto, el ministro de Educación de la Provincia, Horacio Ferreyra, fue categórico al señalar la impronta del Ejecutivo: “Estos reconocimientos reflejan una decisión política del gobernador Martín Llaryora de fortalecer el trabajo conjunto con los municipios y consolidar una agenda educativa con fuerte anclaje territorial. Córdoba viene construyendo una red de gobiernos locales comprometidos con la educación como motor del desarrollo y la inclusión”.

La comitiva provincial estuvo encabezada por la secretaria de Coordinación Territorial, Nora Bedano, quien coordina políticamente las Coordinaciones Locales de Educación (CLE) en cada rincón de la geografía cordobesa.

Al ser consultada sobre el impacto de esta política pública, Bedano enfatizó: “Las CLE permiten construir respuestas concretas desde cada territorio, articulando municipios, escuelas e instituciones. Que tantas localidades cordobesas reciban este reconocimiento demuestra la fortaleza del trabajo colaborativo que se impulsa en toda la provincia”.

Tras recibir la distinción, la intendenta de Villa Ascasubi, Zully Fonseca, expresó con orgullo el compromiso de su gestión: “Recibir este sello nos impulsa a seguir fortaleciendo políticas educativas integrales, articulando con las instituciones locales y construyendo oportunidades para las nuevas generaciones”.

El evento, que congregó a referentes de más de 235 ciudades del país, contó también con el acompañamiento de la diputada nacional por Córdoba y ex intendenta de Despeñaderos Carolina Basualdo.

“Este reconocimiento reafirma la convicción que sostenemos desde hace años: la educación es el motor más importante para transformar comunidades y generar oportunidades reales para nuestros vecinos”, indicó.

Con este compromiso político y de gestión, Córdoba ratifica que la educación es una política de Estado prioritaria, donde la articulación entre el gobierno provincial y los municipios se destaca en la agenda de innovación pública a nivel nacional.