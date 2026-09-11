Murciélagas Cordobesas integrantes del Seleccionado Nacional, Campeonas de América

El seleccionado argentino femenino de fútbol para ciegas se consagró campeón de la primera Copa América de la disciplina, luego de vencer 1-0 a Brasil en la final disputada en San Pablo.

El único gol del encuentro fue convertido por la cordobesa Gracia Sosa Barreneche, quien protagonizó una gran jugada individual en el primer tiempo para poner en ventaja al conjunto argentino. Su conquista terminó siendo decisiva para que Las Murciélagas levantaran por primera vez el trofeo continental y sigan haciendo historia.

El título se suma a los dos campeonatos mundiales obtenidos en 2023 y 2025, consolidando a la Selección Argentina como una de las grandes protagonistas internacionales del fútbol para personas ciegas.

Córdoba, presente en un nuevo título

La consagración tuvo una importante presencia cordobesa. Cuatro integrantes del plantel campeón son jugadoras del Club Municipalidad de Córdoba: Gracia Sosa Barreneche, Yohana Aguilar, Elena Iris Quinteros y Constanza Carrizo.

También hubo representación de Córdoba en el cuerpo técnico, encabezado por Gonzalo Abbas Hachaché y acompañado por Santiago Jugo, guía del equipo.

Para el deporte cordobés, la presencia de estas protagonistas vuelve a poner en valor el trabajo que se desarrolla desde los clubes y espacios deportivos de la provincia para acompañar el crecimiento del deporte adaptado y generar oportunidades de desarrollo y competencia al más alto nivel.

Un camino perfecto hacia la copa

Argentina llegó a la definición con puntaje ideal y sin recibir goles. En la fase inicial superó 3-0 a México, 3-0 a Canadá y 1-0 a Brasil, para luego repetir el resultado ante el seleccionado local en la gran final.

El plantel campeón estuvo conformado por las arqueras Micaela Segovia y Ludmila Bianchi, junto a Florencia Rodas, Elena Quinteros, Yohana Aguilar, Micaela Ortíz, Gracia Sosa, Florencia Massenzana, Agustina Medina Páez y Guillermina Corrales.

El cuerpo técnico estuvo integrado por Gonzalo Abbas Hachaché, Santiago Jugo como guía, Sofía Sosa como preparadora física, Julieta Martín como asistente técnica y Luz Morales en el acompañamiento psicológico.