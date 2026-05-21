Museo de Ciencias Naturales: Celebraron día de las Plantas y de los Museos en Córdoba

El Museo Provincial de Ciencias Naturales abrió sus puertas para celebrar una nueva edición del Día Internacional de la Fascinación por las Plantas, en coincidencia con el Día Internacional de los Museos.

En este marco, Marcelo Rodio, presidente de la Agencia Córdoba Cultura, remarcó el compromiso provincial de acercar estas propuestas a los ciudadanos. El funcionario señaló que el trabajo conjunto con escuelas y universidades parte de la convicción de que la cultura y la educación son inversiones clave para el desarrollo, y subrayó la importancia de haber celebrado ambos días internacionales en el espacio del museo.

La iniciativa fue organizada en conjunto por la Agencia Córdoba Cultura, el INTA y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. El evento consolidó un espacio de encuentro entre la ciencia, la educación y la comunidad, del que participaron estudiantes, docentes y familias.

Aprendizaje interactivo y biodiversidad

Durante toda la jornada, los asistentes recorrieron más de 20 stands expositivos dedicados al universo vegetal, su biodiversidad y su impacto en la vida cotidiana. De forma complementaria, especialistas del sector dictaron una serie de charlas enfocadas en la flora local y los avances en biotecnología vegetal.

La propuesta generó una experiencia directa donde los visitantes pudieron observar, explorar y aprender sobre el entorno natural. La respuesta del público reafirmó la importancia de estos espacios para acercar el conocimiento científico a la sociedad de manera accesible.

El origen de la celebración

El Día de la Fascinación por las Plantas es impulsado desde 2012 por la Organización Europea para la Ciencia de las Plantas (EPSO). Su propósito es concientizar sobre el rol del reino vegetal en la agricultura, la producción sostenible de alimentos y la conservación ambiental.

Por su parte, el Día Internacional de los Museos es promovido desde 1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM). En esta oportunidad, la edición se alineó bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, un enfoque que destacó a estas instituciones como espacios para el diálogo, la inclusión y la construcción comunitaria.