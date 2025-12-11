 Museo «Gran Hotel Viena» podría llegar a desaparecer por decisión de la justicia 

La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Francisco, integrada por Mario Perrachione, Analía Griboff y Horacio Vanzetti, resolvieron dar lugar al pedido de Wandorf Company S.A. en la causa contra la Municipalidad de Miramar para que sea desalojado el edificio del Museo Gran Hotel Viena.

La Cámara rechazó las excepciones de incompetencia, falta de personería y arraigo interpuesto por la municipalidad de Miramar concediéndole el pedido de desalojo a la empresa que compareció como propietaria del inmueble.

Desde el municipio convocaron para este jueves a distintos actores para analizar la sentencia y evaluar la posibilidad de concurrir en casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.

Wandorf Company S.A. argumentó según la justicia que en 1934 adquirió el terreno como consecuencia del crecimiento de la laguna en 1977 se vio impedida en continuar cediendo en alquiler su explotación comercial. Asegura que nunca fue abandonado por la propietaria que de forma periódica acudían distintos integrantes de la firma propietaria entre otros, Ana del Pahlke y Max Pahlke, para conocer el estado del Hotel y la condición en que se encontraba la laguna con respecto del mismo. Destaca que, incluso se ocuparon de mantener al día todos los impuestos, tanto municipales como provinciales que gravaban el inmueble, aclarando al respecto que en relación a los primeros, fueron luego relevados por la inundación, en tanto que con relación a los de la provincia, Wandorf Company S.A. goza del descuento por buen contribuyente al no adeudar ninguno de los emitidos a su nombre hasta el día de la fecha.

La Cámara sostiene que ninguna persona física ni jurídica, pública ni privada, que no fuera su propietaria detentó la posesión del inmueble ni practicó en el mismo, acto posesorio alguno con ánimo de dueño, ya que habría incurrido en un delito. Menos aún podría haberlo hecho la Municipalidad, ya que ha reconocido siempre la titularidad de otro y de manera expresa, de modo que cualquier ocupación que hubiera formalizado, sería siempre de mala fe y carente de todo efecto jurídico.

Así mismo señalan que la Municipalidad de Miramar nunca detentó el inmueble con ánimo de dueño entre otros argumentos que reconocen la titularidad de la empresa el no haber iniciado en ningún momento “juicio de usucapión”, o con el título derivado de la expropiación; que por tratarse del Estado eran de cumplimiento inexorable en función de la buena fe y ejemplaridad que deben seguir los actos administrativos.

El Gran Hotel Viena, propiedad desde 1964 por escritura pública de Wandorf Company S.A., al crecer la laguna Mar Chiquita a partir de 1977 sus aguas fueron avanzando quedando aislado sufriendo el deterioro de algunas de sus partes. Esto hizo que en 1988 el municipio ingresara mediante un contrato de comodato realizando mantenimientos, cercados y visitas guiadas a través de la Asociación Civil Amigos del Gran Hotel Viena, declarada patrimonio cultural local en 2005.

La empresa propietaria en el 2010 inició demanda contra el municipio que la Cámara de San Francisco con este fallo ordena el desalojo al no haber realizado juicio usucapitorio, como tampoco expropiación.

Autoridades municipales que sostienen «derechos posesorios y la prescripción adquisitiva del bien en cuestión» convocaron a una reunión para el jueves al equipo municipal, abogados e integrantes de la Asociación Civil Amigos del Hotel Viena para analizar las medidas a adoptar quedando la posibilidad de concurrir en casación ante el Tribunal Superior de Justicia.

Fuente y Nota Regionalisimo