Museo Rodante de la Agencia Córdoba Cultura celebra su primer año

El Museo Rodante de la Agencia Córdoba Cultura cumple su primer año y en ese período visitó 22 departamentos, 80 localidades, recorrió 20.000 kilómetros y recibió a más de 35.000 visitantes.

Esta iniciativa nace con el objetivo de acercar y democratizar el acceso a la cultura, difundiendo la colección patrimonial de la provincia de Córdoba, consolidándose como una propuesta que pone en valor el patrimonio artístico.

Su prioridad es visitar comunidades que no cuentan con espacios museísticos, convirtiendo cada parada en una oportunidad única para el encuentro con el arte.

El museo exhibe actualmente 10 pruebas de artista, seleccionadas entre un conjunto de 16 piezas donadas por Carlos Alonso a la provincia. La mayoría pertenece a la serie “El ganado y lo perdido”.

Alonso, lo retrata como “un mundo ligado a una economía que también está relacionada a una forma cultural”, donde la anatomía humana y la del ganado se entremezclan en un retrato descarnado del poder ganadero y mercantil argentino.

También se incluyen pruebas de las series “Mal de amores”, “Vida de pintor” y “Super carne”, que abordan desde la pasión amorosa hasta la introspección del autorretrato.

“Es en la búsqueda de la interioridad donde nace todo ese fervor, ese fuego, ese entusiasmo”, afirma Alonso sobre su vínculo con el autorretrato.

La muestra reúne a estudiantes, docentes, artistas locales, vecinos y autoridades, en donde participan de talleres, recorridos y actividades que enriquecen la propuesta.

Concebido como un dispositivo para visitas escolares, su llegada a cada localidad genera curiosidad, interés y entusiasmo por descubrir qué obras trae consigo.



El acceso está pensado para todos los ciudadanos, y si bien se adapta a los públicos que lo visitan, su objetivo principal es acercar y dar a conocer la obra de Carlos Alonso.

A un año de su creación, el Museo Rodante reafirma que llevar el arte a cada rincón de la provincia no solo es posible, sino también necesario.

Más que un colectivo que transporta piezas gráficas, es una herramienta de inclusión cultural, una puerta abierta al patrimonio artístico y una apuesta por los derechos y el acceso a la cultura.