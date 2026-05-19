  • 19 mayo, 2026

Locales

Nació el primer Bebé en la Sala de Partos del Hospital Municipal

May 18, 2026

El sábado 16 de mayo, nació, en la sala de partos del Hospital Municipal, Fausto Peralta.

En el mes de marzo nos comprometimos a que entre abril y mayo el Hospital pondría en marcha los servicios de sala y de partos y quirófano.

El sábado el compromiso se cumplió!

Con un peso de 3.650 kg y de manera natural, a la hora 13.33, nació *Fausto Esteban Peralta*. Tanto el recién nacido como María, su mamá, se encuentran en perfecto estado de salud.

De esta manera demostramos el compromiso con nuestra comunidad apostando al futuro y sosteniendo el servicio de salud.