Natación: «Agrupación Ansenuza» finalizó una nueva temporada. Se consagró campeón Tiro Federal

En el natatorio de Altos de Chipión, se llevó a cabo el último Torneo Zonal de la Agrupación Ansenuza, que cuenta con la participación de todas las Instituciones de la región, entre ellas San Jorge y Centro Social de Brinkmann.

Si bien aún no se difundieron los resultados finales, por una apreciable diferencia, el Club Tiro Federal y deportivo Morteros, se consagró campeón de la temporada.

Más allá de los resultados, como resúmen se destaca el éxito en cada una de las fechas que se llevaron a cabo, y la camaradería reinante en la disciplina, que finaliza una nueva temporada de verano.

Redes Sociales de Club Tiro Federal

El equipo de Natación de Tiro Federal se consagró nuevamente CAMPEÓN del Torneo Ansenuza.

24 AÑOS CONSECUTIVOS

Una marca histórica que habla de identidad, constancia y grandeza deportiva.

Los Tiburones vuelven a demostrar que el agua tiene dueño.

Trabajo, esfuerzo, sacrificio y compromiso diario que se reflejan en cada competencia.

Orgullo absoluto para nuestro club.

Orgullo blanco.

Orgullo de Morteros.

Felicitaciones a cada nadador, entrenadores, familias y a todos los que sostienen este emblema de la institución.