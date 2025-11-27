Noche de los Teatros: Promueven 50 espectáculos en Capital e Interior

La Noche de los Museos vuelve a tener una nueva edición desde este viernes 28 de noviembre y el 5 de diciembre. El evento provincial que organiza la Agencia Córdoba Cultura tiene el objetivo de celebrar la producción escénica local y fortalecer el vínculo con el teatro independiente.

La novena edición reúne 56 espectáculos que atraviesan múltiples lenguajes escénicos: teatro, danza, títeres, circo, clown, teatro de objetos y propuestas híbridas. En ambas fechas participan 53 salas independientes, reafirmando la vitalidad y el alcance territorial del movimiento teatral cordobés.

La propuesta incluye espectáculos ATP, infantiles, juveniles y para público adulto. La programación abarca un amplio abanico de estéticas: comedia dramática, tragicomedia, danza contemporánea, títeres, teatro comunitario, circo, clown, teatro negro y puestas experimentales. Como es tradición, todas las funciones son con entrada libre y salida a la gorra.

La noche del 28 de noviembre habrá funciones en Córdoba Capital, en espacios como Fresca Viruta Espacio, La Casa del Títere, Medida x Medida, Platz Espacio Cultural, Orilleros de la Cañada, Sindicato de Maravillas, Teatro La Cochera, La Bastarda, Espacio Tres51, El Cuenco, Quinto Deva, entre otros.

En simultáneo, en el interior están previstas representaciones en Almafuerte, Alta Gracia, Capilla del Monte, Villa Cerro Azul, Cosquín, Jesús María, Luyaba, Mendiolaza, Mina Clavero, Pilar, Río Cuarto, Río Tercero, San Francisco, Villa de las Rosas, Villa Dolores, Villa Giardino, Villa María y Villa Nueva.

El propósito de la Agencia Córdoba Cultura es fortalecer la circulación de obras, la apertura y consolidación de salas independientes y el acompañamiento a artistas, gestoras y gestores de toda la provincia.

La Noche de los Teatros transita en esta ocasión su novena edición y se consolida como un espacio de encuentro, reconocimiento y valoración del quehacer teatral cordobés.