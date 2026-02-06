Nueva delegación de Bomberos Cordobeses a Chubut por los incendios

El Gobierno de Córdoba envía una nueva delegación de bomberos para reforzar el combate de los incendios que afectan a la provincia de Chubut. Se trata del cuarto contingente, compuesto por 30 bomberos voluntarios pertenecientes a la Federación de Bomberos Voluntarios de Córdoba, la Agrupación Serrana, el Plan Provincial de Manejo del Fuego y la Secretaría de Gestión de Riesgo.

El grupo partirá desde la sede de la Secretaría de Gestión de Riesgo del Ministerio de Seguridad alrededor de las 18 horas, una vez finalizadas las tareas logísticas y el acondicionamiento de los vehículos que emprenderán los más de 1.700 kilómetros de recorrido hacia la zona afectada.

Cabe recordar que el tercer contingente, que viajó el sábado 31 de enero hacia la Comarca Andina, continúa trabajando en el área y sostiene la colaboración con el Comando de Emergencias local.

Actualmente, los brigadistas cordobeses se encuentran operando en la zona de Cholila, donde combaten un foco ígneo que avanzaba en dirección a la localidad. En las últimas horas realizaron más de tres kilómetros de fajas cortafuegos, desplegaron líneas de agua mediante mangueras y utilizaron motobombas, unidades livianas con tanques y el apoyo de recursos aéreos.

El personal de ETAC que ya se encuentra en Chubut permanecerá en el lugar e integrará el nuevo contingente que arriba este viernes, con el objetivo de sostener y ampliar la capacidad operativa frente a la emergencia.