Nueva edición del Programa Re-Conversar reunió a más de 350 jóvenes

La Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía llevó adelante una nueva edición de Re-Conversar, el espacio de encuentro que busca fortalecer el protagonismo de las juventudes en la construcción de una ciudadanía ambiental activa y comprometida.

En su sexta edición, la propuesta invitó los estudiantes a recorrer tres dimensiones fundamentales para pensar la transformación ambiental: sentir, conectar y actuar.

A través de distintas experiencias y testimonios, la jornada puso en común una idea central: el compromiso con el ambiente no surge solamente del conocimiento, sino también de la capacidad de sensibilizarnos, reconocer aquello que queremos transformar y decidir involucrarnos.

La primera invitada fue Galia Kademián, quien puso el foco en la sensibilidad frente a las desigualdades y en la posibilidad de transformar aquello que nos interpela en un motor para generar cambios.

Luego fue el turno de Serafín Robert, fotógrafo de naturaleza, observador de aves y guía de experiencias en ambientes naturales, quien a través de su trabajo y sus imágenes invitó a reconectar con la naturaleza, observarla y reconocerla como una fuente de aprendizaje.

Finalmente, Martín Jones planteó la importancia de asumir un rol activo frente a las problemáticas que nos preocupan y entender que la transformación también comienza con las decisiones y acciones cotidianas de cada persona.

Participaron 326 estudiantes y docentes de seis instituciones educativas: IPEM N.° 192 “Dr. José Ramón Ibáñez”, IPEM N.° 136 “Dr. Alfredo Palacios”, IPEM N.° 296 “Amancio Williams”, IPEM N.° 41 “Jorge Luis Borges”, IPEM N.° 185 “Perito Moreno” e IPEM N.° 103 “Esteban Echeverría”.

La jornada contó con la presencia del ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; la secretaria general de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, Victoria Flores; el secretario de Economía Circular y Empleo Verde, Nicolás Vottero; y el subsecretario de Coordinación, Agustín Benavides, además de docentes y equipos educativos que acompañaron a los estudiantes.

Más de 2.000 estudiantes ya fueron parte de Re-Conversar

La sexta edición se suma a un recorrido que continúa creciendo y que ya alcanzó a más de 2.000 estudiantes y docentes a través de las distintas ediciones de Re-Conversar.

En este camino, la quinta edición de Re-Conversar reunió a 321 estudiantes y docentes de cuatro instituciones educativas de la ciudad de Córdoba: el IPEMyT N.° 204 “Ing. Alberto E. Lucchini”, el Colegio San Pedro Apóstol, el IPEM N.° 162 “Ing. Víctor Rée” y el IPET N.° 48 “Presidente Roca”. La jornada permitió compartir experiencias y reflexionar sobre el rol que tienen las nuevas generaciones frente a los desafíos ambientales.

Cada encuentro representa una nueva oportunidad para abrir espacios de diálogo, acercar distintas miradas sobre las problemáticas ambientales y fortalecer el protagonismo de las juventudes.

Del Re-Conversar al Re-Accionar

La propuesta se integra además con Re-Accionar, la jornada que da continuidad a las reflexiones de Re-Conversar y lleva el compromiso ambiental al territorio.

Así, ambas iniciativas construyen un mismo recorrido: reflexionar para involucrarse y actuar para transformar. En las distintas ediciones de Re-Accionar, estudiantes participaron de intervenciones ambientales, entre ellas jornadas de limpieza y recuperación de sectores del río Suquía.

De esta manera, Re-Conversar propone un recorrido que va de la sensibilidad a la conexión y de la conexión a la acción, con las juventudes como protagonistas.