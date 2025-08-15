Nueva entrega de la Fundación «Construirnos» en Barrio Centro Social

Es la undécima propiedad otorgada en el año 2025. Se cedieron las llaves a los titulares de la firma PROAS, José Possetto y Ricardo Bertorello, en la media tarde del 13 de agosto. Fue en la ubicación de la nueva edificación: esquina de Juana Azurduy y José Hernández, en el loteo de Mutual Centro del Barrio Centro Social y pertenece al Plan Casa+Lote.

En un acto sin invitaciones públicas (por pedido de los propios adjudicatarios), en nombre de la entidad otorgante asistieron el presidente, Federico Díaz, acompañado por los directivos Raúl Gagliardi (tesorero) y Marcelo Pivetta. Estaban presentes, igualmente, los administrativos Marcelo Masín y Araceli Díaz; junto a las arquitectas de la fundación, Daniela Alesso (a cargo del diseño y dirección técnica del bien entregado), Agostina Scotta y Gisela Hidalgo.

Federico Díaz, agradeció a la firma PROAS por el trabajo conjunto, que se traduce en trueque por provisión de hormigón. Esta es la tercera vivienda que se da en posesión a la citada empresa en cuatro años de intercambio. Reconoció que esta disposición permitió crecer a la fundación y se está en permanente contacto por posibilidades de ampliar dichas interacciones.

Contó que la institución tiene en la actualidad 295 planes suscriptos y que, con la entrega en la fecha del Nº152, implica que ya se cumplió con más del 50% del padrón de asociados. La entidad está en un promedio de terminación de edificación de cada bien de entre 10 y 11 meses; se proporciona trabajo garantizado a 9 pequeñas empresas que emplean a unas 70 personas y se prevé entregar unas 8 viviendas más en el 2025, destacando que está muy avanzada la obra en la ciudad de Morteros, que es un ensayo de un posible desembarco que se está considerando.

El arquitecto José Possetto, en nombre de los recibientes, adujo que constituía un gran prestigio trabajar para la fundación y que la organización está abierta a nuevos emprendimientos que se puedan abordar conjuntamente, tanto en Brinkmann como en Morteros.

La entrega del limonero, que se regala en cada inauguración, estuvo a cargo de Raúl Gagliardi; en tanto que el traspaso del llavero lo materializó el dirigente Marcelo Pivetta y los recibieron José Possetto y Ricardo Bertorello, respectivamente, ambos titulares de la empresa PROAS.

Directivos de Fundación Construirnos junto a los beneficiarios realizaron el simbólico corte de cintas, tras lo cual se recorrió el interior de la unidad habitacional que corresponde al plan Casa + Lote (con ampliación) y está erigida sobre el sector oeste de la calle Juana Azurduy, junto a varias viviendas más que -en su totalidad- fueron levantadas por Fundación Construirnos.

Culminó el ameno encuentro, con agradecimientos recíprocos de las partes y el compromiso de seguir apostando por la construcción, cada cual desde la misión en que se halla actuando.