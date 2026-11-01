

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria, lanza el cuadernillo N° 6: “Aportes para la enseñanza de estudiantes con dificultades específicas del aprendizaje”, una nueva entrega de la serie Prácticas de Inclusión Educativa, destinada a brindar orientaciones a docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo de la provincia de Córdoba.

Esta publicación pone a disposición de los equipos docentes información, orientaciones y recursos que contribuyen a reflexionar sobre las prácticas de enseñanza, identificar barreras para el aprendizaje y la participación, y construir propuestas pedagógicas que contemplen las diversas formas de aprender de los estudiantes.

El documento ofrece herramientas conceptuales y pedagógicas para acompañar las trayectorias escolares de estudiantes con dificultades específicas del aprendizaje (DEA), con especial atención a la dislexia, la disortografía y la discalculia. Asimismo, propone revisar las prácticas de enseñanza, identificar las barreras que pueden limitar el aprendizaje y la participación, y diseñar apoyos y ajustes que respondan a las particularidades de cada estudiante.

Una invitación a mirar las dificultades de aprendizaje desde otra perspectiva y a revisar las prácticas cotidianas de los docentes desde la perspectiva de las decisiones pedagógico didácticas de las propuestas. Estas orientaciones, estrategias y pistas concretas se ponen a disposición para ayudar a pensar distintas formas de enseñar, evaluar y acompañar a los estudiantes, sin perder de vista sus posibilidades y avances”.

En este sentido, el Ministro de Educación destacó: “La inclusión educativa es un compromiso que se construye todos los días, con políticas públicas que garanticen oportunidades de aprendizaje para todos. Estos materiales buscan acompañar a los docentes y fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones, para que cada estudiante pueda desarrollar sus potencialidades y participar plenamente de la vida escolar”.

Con esta publicación, la Dirección General de Educación Especial concluye la serie de cuadernillos, reafirmando el valor de la formación, la reflexión y el trabajo colaborativo como pilares para avanzar hacia una educación que reconozca y valore la diversidad.

El cierre de esta serie representa, al mismo tiempo, una invitación a continuar construyendo prácticas educativas inclusivas, en las que el conocimiento compartido, el compromiso docente y el trabajo entre niveles y modalidades permitan garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes.