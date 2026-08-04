La Agencia Córdoba Joven abrió una nueva inscripción para la capacitación del programa Actitud Emprendedora. Se trata de “Puesta en marcha de mi emprendimiento: Herramientas para el modelado de negocio”, un curso gratuito, virtual y asincrónico que se ajusta a los tiempos del participante.

En esta propuesta de formación se abordan diversas temáticas vinculadas al desarrollo de una idea comercial, desde su etapa inicial hasta su concreción. Está destinado a público en general, sin límite de edad, que resida en Córdoba. El único requisito es contar con CiDi Nivel 2.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 24 de agosto en Campus Córdoba, la misma plataforma donde se dicta el curso.

A través de Actitud Emprendedora, la cartera Joven acompaña a quienes se animan a producir y generar trabajo en la provincia. Además, pretende estimular a jóvenes que habiten cualquier parte del territorio cordobés a que descubran sus talentos y brindarles las oportunidades para que se animen al desafío de emprender.

Más sobre la capacitación

“Puesta en marcha de mi emprendimiento: Herramientas para el modelado de negocio” tiene una duración de 20 horas, consta de videos explicativos, materiales de lectura y actividades a aplicar en el marco del propio emprendimiento, así como sugerencias de lecturas complementarias.

Para su certificación se requiere de la aprobación de las distintas evaluaciones obligatorias dispuestas al cierre de cada módulo y de un examen final.