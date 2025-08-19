Nueve de Morteros: Jugaron Especial de Bochas y aún no finalizó el torneo tradicional

Desde la Subcomisión de Bochas anunciaron que el sábado 23 agosto se definirá Tercera Categoría. En tanto, el sábado 30 Primera y Segunda Categoría.
Equipos a confirmar, ya que a esta hora no han terminado los partidos programados.
TORNEO ESPECIAL
Porteña Bochas Club se alzó con el título del Torneo Especial de Bochas, disputado durante la jornada del sábado.
El conjunto integrado por Nahuel, Santiago y Facundo Pesdaresi, junto a Javier Armando, se impuso en la gran final frente a Sinsacate (Córdoba) con un contundente 15 a 5, asegurándose el campeonato.
El subcampeonato quedó en manos del equipo cordobés conformado por Pablo Apez, Nicolás Pretto y Mauricio Fernández.
El certamen reunió a 16 equipos provenientes de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco, consolidándose como una competencia de gran nivel en el calendario bochófilo regional.