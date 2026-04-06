Nuevo operativo sanitario para traslado de un órgano destinado a transplante

La Dirección Provincial de Aeronáutica, dependiente del Gobierno de la Provincia de Córdoba, llevó adelante un operativo sanitario para el traslado de un órgano destinado a trasplante.

El vuelo se realizó hacia la provincia de Corrientes para llevar adelante la ablación de un hígado, que posteriormente fue trasladado a la ciudad de Córdoba. El órgano fue destinado a un paciente de 62 años que se encontraba en lista de espera.

Para garantizar los tiempos del procedimiento, se dispuso un cordón sanitario que permitió agilizar el traslado del equipo médico y del órgano hacia el centro de salud correspondiente.

De la misión participó un equipo de cuatro profesionales médicos del Hospital Córdoba, quienes intervinieron en el procedimiento en coordinación con el personal aeronáutico encargado del operativo aéreo.

Este tipo de intervenciones requiere una logística precisa y una rápida respuesta, debido a los tiempos críticos que implica el traslado de órganos para trasplante.

La Dirección Provincial de Aeronáutica mantiene guardias activas las 24 horas, los 365 días del año, para dar respuesta a este tipo de operativos sanitarios que resultan fundamentales para salvar vidas.