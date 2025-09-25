Legislatura Córdoba: Organizaron Encuentros del Programa Parlamentos Estudiantiles

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, organizó cuatro encuentros provinciales del Programa Parlamentos Estudiantiles en el marco del TransFORMAR@Cba, con el propósito de fortalecer e incrementar las iniciativas que promuevan la participación protagónica estudiantil.

El programa, desde una perspectiva de bienestar, incentiva a que las y los estudiantes asuman una actitud reflexiva mediante la participación activa en espacios de diálogo a partir de la investigación, el debate, y la formulación grupal de propuestas que aborden temáticas de interés común.

Los Parlamentos Estudiantiles constituyen una forma concreta de construir espacios en los que las y los estudiantes, en sus distintas instancias, toman la palabra y proponen sobre cómo la escuela debería ser más habitable a partir de las políticas educativas. Todas las líneas tienen tres instancias: Institucional, Zonal/regional y Provincial.

Durante septiembre se llevaron a cabo los cuatro encuentros provinciales participando de los mismos 300 escuelas de todos los niveles y modalidades. En una primera instancia se debatió en comisiones y por la tarde se presentaron las conclusiones en el recinto legislativo a las autoridades del Ministerio de Educación.

El Parlamento Infantil aborda cuatro ejes temáticos: ESI, Ambiente, Patios, Recreos, Escuela y Participación; mientra que el Parlamento Juvenil trabaja sobre seis ejes temáticos: ESI, Ambiente, Inclusión Educativa, Participación Ciudadana y Comunicación, Medios y Redes;

En cuanto a Parlamento de Jóvenes y Adultos/as se debate en relación a: ESI, Ambiente, Inclusión Educativa y Educación y Trabajo.

En las tres líneas anteriores la premisa para plantear problemáticas y sugerir propuestas/mejoras es “La escuela que queremos”.



Cada una de las sesiones de estas tres líneas fueron presididas por el Secretario de Educación, Luis Franchi, quien expresó: “He podido participar, junto a los distintos niveles y modalidades del sistema educativo de las sesiones que se han celebrado, considero valioso el habilitar la palabra; el generar espacios de discusión, de construcción y compromiso de ciudadanía por parte de los y las estudiantes.

Agradezco de modo singular el acompañamiento de la comunidad docente, equipos directivos y de coordinación. La participación de los 26 departamentos en este proyecto da cuenta del compromiso en nuestra provincia, en nuestro sistema educativo de la participación democrática, de la construcción y cuidado de la democracia, que en Córdoba es valioso el diálogo, que las opiniones importan y desde ella construimos proyectos y propuestas superadoras.”

La iniciativa Parlamento Estudiantes Legisladores/as, en conjunto con la Legislatura Provincial, consta de 3 ejes temáticos: Educación Ambiental, Cultura y recreación y Participación Ciudadana de las Juventudes. Quienes participan de esta línea construyen proyectos de ley en relación a los ejes y los cuales son presentados ante las comisiones respectivas de la Legislatura de la Provincia de Córdoba con el lema: “La sociedad que queremos”.

Al finalizar los cuatro encuentros provinciales la secretaria de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, Claudia Maine, expresó: Felicitaciones por asumir el compromiso de ponerle vos a las inquietudes de muchos estudiantes de toda la provincia. Estamos convencidos que habilitar la palabra es la única manera de poder convivir; es a través del diálogo, de la participación activa que se realizan los cambios. Hay que salirnos de la queja para hacernos cargo de nuestro lugar como protagonistas en la comunidad cercana, donde fuera. Es a través del diálogo constructivo, no negando al otro, que queremos apostar por vínculos sanos, escuchar al otro y tratar de convencerlo con argumentos fundados, sosteniendo nuestras ideas con argumentos.